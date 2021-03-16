Exatlón: La prueba que demuestra que Evelyn Guijarro vive un mejor momento que Casandra Ascencio.

La semana número 29 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con toda la energía, actitud y ánimo de tus atletas favoritos. Los participantes restantes del reality show luchan todos los días para ganar un boleto dorado a la esperada y cardíaca gran final.

Por lo pronto, las mujeres del equipo azul también han demostrado su supremacía en las reconocidas tierras de República Dominicana. Tal es el caso de Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro, quienes han regalado maravillosos espectáculos en las semanas cumbre de la competencia.

Recientemente, ‘Sniper’ demostró que es una de las atletas más fuertes de esta demandante edición de Exatlón, pues dejó atónitos a millones de televidentes tras vencer a Casandra Ascencio.

Fue en el reciente selectivo femenil, donde la querida lanzadora de jabalina venció a ‘MVP’ en un trepidante duelo que fue sintonizado por millones de admiradores en casa.

No fue un duelo cualquiera, pues las atletas se batieron por un boleto dorado a las semifinales. Para sorpresa de muchos, Evelyn Guijarro metió sus dos empanadas en tiempo récord, acción que le bastó para dejar a su rival sin vidas.

Millones de admiradores de Exatlón reconocieron el alto rendimiento de ‘Sniper’ en las últimas semanas, pues demostró su supremacía, excelencia y temple en la edición más exigente del reality show.

Recordemos que, Cas y Eve son las atletas más fuertes del equipo azul, por lo que constantemente cautivan a la audiencia con épicos duelos que pasan a la historia.

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Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro podrían aumentar su presunta rivalidad rumbo a la semana cumbre de Exatlon

Estamos a unas cuantas semanas de llegar a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes, por lo que tus atletas favoritas buscan a toda costa llegar a la recta final de la contienda.

Eve y Cas son las mujeres más poderosas de Héroes, por lo que están a punto de regalar un exorbitante espectáculo a millones de fanáticos del aclamado reality show.

Las atletas podrían competir intensamente en las próximas semanas para llegar al último día de Exatlón: Titanes vs Héroes. Millones de televidentes tienen dudas, si el hambre de ganar, podría hacer que estas dos atletas continúen con una contundente rivalidad.

Y es que, ‘Sniper’ y ‘MVP’ han dado de qué hablar en los últimos meses por un supuesto distanciamiento. Según Casandra Ascencio, la famosa lanzadora de jabalina creó una alianza con las mujeres de Titanes para sacarla de la competencia más exigente del mundo.

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