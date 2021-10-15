OV7 puso fin a sus conflictos, retomará su gira para celebrar sus 30 años.
La larga espera para los millones de fans terminó, por lo que podrán ver la gira por los 30 años de la agrupación.
Mariana Ochoa confirmó que OV7 retomará su gira para celebrar 30 años.
Tras un año de mantenerse distanciados y en medio de la polémica por diferencias entre ellos, los OV7 le ponen fin a los conflictos para retomar, por fin, la gira de los '30 años' por todos los fans.
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Desde su tienda de disfraces, es Mariana Ochoa quien da las primeras declaraciones al respecto.
La verdad lo hemos dicho fuerte y quedito, todos queremos hacer esta gira, simplemente hay diferentes formas de pensar o de ponernos de acuerdo; algunos creen que las necesidades son unas, otros creemos que las necesidades son otras. El acuerdo que tenemos es ‘juntos queremos dar la noticia cuando sea oficial’, pero ese es un gran paso
La cantante reveló que la conversación con sus compañeros es un gran paso en la gira por los 30 años de la banda.
Yo creo que el objetivo común de todos es muy claro, son 30 años como familia, el grupo siempre fue nuestra prioridad, pero ahora tenemos familias, tenemos hijos… cada quien tiene diferentes necesidades hoy en día, se va volviendo más complicado pero estamos de vuelta
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Somos una familia, esa es la realidad; hay desacuerdos y hay perdones, definitivamente todos nos hemos equivocado. Hoy fue un gran paso, la noticia no es oficial como tal, pero sí el objetivo de todos nosotros es hacer la gira y hacerla contentos porque somos una familia