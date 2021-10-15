Héctor “N” podría obtener su libertad por errores procesales.

José Luis Guerrero alude que hay errores en el caso de Héctor Parra.

De acuerdo a José Luis Guerrero, abogado de cabecera de Héctor Parra, el actor podría quedar en libertad próximamente debido a los errores del proceso judicial al que ha sido sometido, tras ser denunciado por abuso sexual por su hija Alexa Parra.

Lo vemos viable, acuérdate que tenemos ya algunos recursos interpuestos desde hace meses; tenemos un recurso de apelación y tenemos una demanda de amparo que están próximos a resolverse

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Abogado de Héctor Parra duda que haya jugado "alberquitas"

Según el abogado, la autoridad no ha investigado a profundidad los relatos que Alexa Parra hizo en la carpeta de investigación, los cuales le parecen inverosímiles como el juego de las "alberquitas".

Se señalan espacios donde presuntamente se cometieron las conductas, uno de ellos es un baño; es importante que se señale ¿por qué se dice que al interior de la regadera cabían dos personas y dos personas podían jugar ‘alberquitas’?, aquí no caben un adulto y una menor de 14 años para jugar, no da

El defensor del actor dijo que tan solo es un ejemplo en el que las autoridades deben profundizar para esclarecer los hechos de una vez por todas.

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