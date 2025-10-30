Exatlón México | Mejores momentos | Entre lágrimas y victorias: el Equipo Azul domina mientras Ella Bui enfrenta un duro momento
Una noche llena de contrastes se vivió en Exatlón México: el Equipo Azul celebró una nueva victoria mientras una noticia personal sacudió a una de las atletas más queridas del circuito.
La más reciente jornada de Exatlón México estuvo cargada de emociones intensas. El Equipo Azul volvió a demostrar su fortaleza al conquistar tres medallas en una noche inolvidable, donde Koke Guerrero se llevó su tercera presea de la temporada, consolidándose como una de las figuras más destacadas del reality deportivo.
Galerías y Notas Azteca UNO