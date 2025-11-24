Exatlón México | Mejores Momentos | Un Azul menos en Exatlón: Los Rojos dominan y Mono Osuna rompe el silencio

En Exatlón México, un nuevo integrante del equipo Azul quedó eliminado, reforzando la confianza del equipo Rojo, que a pesar del dominio azul en la mayoría de los circuitos, celebra cada semana la salida de un rival directo; incluso Mono Osuna reconoció que su permanencia en la temporada ha sido complicada, pero afirmó que “cada semana se va un Azul”, dejando claro que la estrategia y la fortaleza mental están marcando esta novena edición del reality, donde cada duelo y cada eliminación cambian el rumbo de la competencia.

