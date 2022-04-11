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Fotos | Trepidante batalla por la permanencia en Exatlón All Star.

Rojos y Azules dieron todo en la tercera serie por Supervivencia, posteriormente dos atletas azules y uno rojo lucharon en el duelo de eliminación de Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

Aristeo Cázares en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
Heliud Pulido en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022.jpg
Evelyn en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Mati en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Javi en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Pato Araujo en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Heliud dio todo en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022.
Javi vs Pato en serie por supervivencia.jpg
Aristeo compitiendo en el circuito de lodo en la serie por la Supervivencia del Exatlón.
Aristeo vs Javi en la serie por la Supervivencia del Exatlón 10 de abril de 2022.jpg
Koke Guerrero compitiendo en el circuito de lodo del Exatlón.
Equipo Rojo en duelo de Eliminación de Exatlón All Star.
13 Antonio Rosique en el duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril de 2022..jpg
14 Equipo Azul en duelo de Eliminación de Exatlón All Star. .jpg
15 Aristeo enfrento a Javi y Evelyn en el duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
16 Evelyn vs Javi en el duelo de eliminación del Exatlón del 10 de abril de 2022..jpg
Aristeo vs Evelyn en duelo de eliminación de Exatlón All Star.jpg
18 Evelyn en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
19 Javi en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
20 Aristeo Cázares en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
21 Aristeo vs Javi en el duelo de eliminación del Exatlón del 10 de abril de 2022..jpg
22 Sniper en duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
23 Javi y Evelyn dieron una gran batalla en el duelo de eliminación del Exatlón de 10 de abril de 2022.jpg
24 Evelyn enfrentó a dos de los hombres más fuertes de Exatlón All Star..jpg
25 Evelyn arrebató la última vida de Aristeo en el duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
26 Evelyn celebró con sus compañeros su gran logro en el duelo de eliminación del Exatlón..jpg
27 Aristeo hizo su mayor esfuerzo en el duelo de eliminación de Exatlón..jpg
28 Rosique y los atletas rojos despidieron a Aristeo del Exatlón..jpg
29 Aristeo quedo eliminado de Exatlón All Star tras 70 días de competencia..jpg
30 Aristeo dijo adiós a las playas y tierras del Exatlón..jpg
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Aristeo Cázares en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
Heliud Pulido en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022.jpg
Evelyn en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Mati en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Javi en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Pato Araujo en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Heliud dio todo en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022.
Javi vs Pato en serie por supervivencia.jpg
Aristeo compitiendo en el circuito de lodo en la serie por la Supervivencia del Exatlón.
Aristeo vs Javi en la serie por la Supervivencia del Exatlón 10 de abril de 2022.jpg
Koke Guerrero compitiendo en el circuito de lodo del Exatlón.
Equipo Rojo en duelo de Eliminación de Exatlón All Star.
13 Antonio Rosique en el duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril de 2022..jpg
14 Equipo Azul en duelo de Eliminación de Exatlón All Star. .jpg
15 Aristeo enfrento a Javi y Evelyn en el duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
16 Evelyn vs Javi en el duelo de eliminación del Exatlón del 10 de abril de 2022..jpg
Aristeo vs Evelyn en duelo de eliminación de Exatlón All Star.jpg
18 Evelyn en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
19 Javi en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
20 Aristeo Cázares en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
21 Aristeo vs Javi en el duelo de eliminación del Exatlón del 10 de abril de 2022..jpg
22 Sniper en duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
23 Javi y Evelyn dieron una gran batalla en el duelo de eliminación del Exatlón de 10 de abril de 2022.jpg
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25 Evelyn arrebató la última vida de Aristeo en el duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
26 Evelyn celebró con sus compañeros su gran logro en el duelo de eliminación del Exatlón..jpg
27 Aristeo hizo su mayor esfuerzo en el duelo de eliminación de Exatlón..jpg
28 Rosique y los atletas rojos despidieron a Aristeo del Exatlón..jpg
29 Aristeo quedo eliminado de Exatlón All Star tras 70 días de competencia..jpg
30 Aristeo dijo adiós a las playas y tierras del Exatlón..jpg
Aristeo Cázares en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
Heliud Pulido en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022.jpg
Evelyn en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Mati en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
Javi en la tercera serie por Supervivencia de Exatlón del 10 de abril 2022.
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Heliud dio todo en la tercera serie por Supervivencia del Exatlón del 10 de abril 2022.
Javi vs Pato en serie por supervivencia.jpg
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Aristeo vs Javi en la serie por la Supervivencia del Exatlón 10 de abril de 2022.jpg
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Equipo Rojo en duelo de Eliminación de Exatlón All Star.
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14 Equipo Azul en duelo de Eliminación de Exatlón All Star. .jpg
15 Aristeo enfrento a Javi y Evelyn en el duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
16 Evelyn vs Javi en el duelo de eliminación del Exatlón del 10 de abril de 2022..jpg
Aristeo vs Evelyn en duelo de eliminación de Exatlón All Star.jpg
18 Evelyn en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
19 Javi en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
20 Aristeo Cázares en duelo de eliminación de Exatlón del 10 de abril 2022..jpg
21 Aristeo vs Javi en el duelo de eliminación del Exatlón del 10 de abril de 2022..jpg
22 Sniper en duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
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25 Evelyn arrebató la última vida de Aristeo en el duelo de eliminación de Exatlón All Star..jpg
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