Exatlón All Star EN VIVO 2023: Sigue el Duelo de los Enigmas.

Estamos iniciando la tercera semana de competencia dentro de las playas de Exatlón All Star, donde los atletas saben que la estrategia va a formar parte fundamental en el desempeño de todos.

Atletas se enfrentaron con todo por los Exapoints en Exatlón All Star.

Sin embargo, son los integrantes del equipo azul los que tienen que hacer los ajustes más grandes, ya que por segunda semana consecutiva sufrieron la eliminación de uno de sus integrantes, lo que va a obligar a todos a pasar más veces en contra de los rojos.

Por si eso fuera poco, los rojos se quedaron por tercera semana consecutiva con los Exapoints, pero no todo son malas noticias para los azules, ya que lograron recuperar la Villa 360º de Exatlón All Star, por lo que van a tener mejores condiciones de descanso para poder tratar de no perder a más integrantes de su equipo.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de este martes? Este martes, los atletas tuvieron un nuevo reto para demostrar que están pasando por un gran momento y poder retomar la confianza en ellos mismos y comenzar la semana de mejor forma.



Con la ayuda de los fans que ganaron la dinámica, los azules tuvieron una gran estrategia para lograr ganar el Duelo de los Enigmas con una gran resultado, pues dejaron el marcador 8-5 a su favor.

