Exatlón: Ana Lago reacciona a la polémica de Macky y Osirys.

Osirys Escobedo se convirtió en uno de los atletas más queridos de la quinta temporada, ya que inspiró a millones de fanáticos de Exatlón a cumplir sus sueños.

Osirys Escobedo es el joven más estudioso de Exatlón

Tres Conquistadores de Exatlón defienden su permanencia.

Como buen estudioso de Exatlón, el querido practicante de parkour mostró su entusiasmo por la llegada de las fuerzas especiales Mati, Heliud, Evelyn y Pascal.

Sin embargo, el Faraón de Neza también recibió un regaño de Macky González por actuar como fanático y no como un atleta del reality show más exigente del planeta.

“Osirys tiene que creérsela”, dijo la atleta en la ceremonia de Exatlón, palabras que dividieron la opinión entre los fanáticos de nuestro programa deportivo.

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Ana Lago opina sobre el polémico regaño de Macky a Osirys en Exatlón

Ana Lago, quien formó parte de dos temporadas de Exatlón, rompió el silencio en su cuenta de Twitter. La también conocida como Ave Fénix confesó que un fanático de corazón jamás va a dejar de admirar a sus atletas favoritos.

“Creo Macky tiene razón al decir que Osirys debe de creérsela que está adentro y compitiendo en Exatlon, pero también es cierto que cuando eres fan y admiras a alguien por su trayectoria deportiva es válido sentirlo y expresarlo, aún cuando seas de otro color eso no cambiará”, escribió la gimnasta artística en su cuenta de Twitter.

Recordemos que Osirys Escobedo se convirtió en el fan número de Exatlón, reality show que siguió desde el campeonato de Ernesto Cázares en la primera temporada.

El practicante de parkour persiguió sus sueños, ya que logró convertirse en un atleta de la temporada más exigente Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

A pesar de una lesión en el brazo derecho, el también conocido como Faraón de Neza dominó su tiro con la mano izquierda para batirse contra sus rivales en la quinta edición.

Osirys ha dividido la opinión entre los televidentes mexicanos, pero también ha inspirado a millones de jóvenes en busca de su sueño en Exatlón.

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