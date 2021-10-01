Exatlón: Guardianes explotan contra Conquistadores por ‘El Loco’ Arreola.

Fue en el capítulo de este jueves en Exatlón México cuando los Guardianes explotaron contra los Conquistadores por El Loco Arreola, quien desde su llegada no ha dado los resultados esperados a pesar de dejar el alma en los circuitos.

Y es que de nueva cuenta el deportista de alto rendimiento reconoció que su lesión es muy importante, a tal grado que de repente se le olvida quién es.

Desafortunadamente este hecho pone en desventaja a Conquistadores, pues el Loco no está al 100 por ciento de sus capacidades durante las pruebas del reality show más demandante de la televisión.

La polémica estalló cuando los integrantes del equipo rojo señalaron a sus oponentes por no cuidar la integridad física del peleador de artes marciales mixtas, pues lo alientan a competir pese a su estado actual. Paulina, Jahir y los demás Guardianes coincidieron que los azules deben cuidar a su compañero, porque saben lo que es tener una lesión.

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Guardianes regresan a la fortaleza

Durante este episodio, los Guardianes tuvieron una defensa exitosa y nuevamente regresaron a la Fortaleza con un arrasador marcador final de 10 a 4.

Los rojos se quedaron otra vez con las comodidades y demostraron de qué están hechos en uno de los circuitos más pesados de nuestro reality show deportivo.

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