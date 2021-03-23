Exatlón: Aristeo Cázares y Carolina Mendoza son captados en VIDEO y los rumores se encienden en redes sociales.

Exatlón se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, pues los atletas además de mostrar sus mejores habilidades y fortalezas, han encontrado a grandes amigos que se convierten en su familia e incluso amores que pueden durar toda la vida.

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Tal es el caso de Aristeo Cázares y Carolina Mendoza, exparticipantes de esta edición de Exatlón: Titanes vs Héroes, que hasta el momento no se tiene bien definido que existe entre ellos, pero se sabe que hay un gran cariño entre los dos atletas.

Fue el propio Aristeo quien decidió abrirse por medio su cuenta oficial de Instagram, pues contó en sus historias que al regresar de República Dominicana recibió una gran sorpresa en el aeropuerto, ya que fueron a recibirlo algunos seguidores y grandes amigos, entre ellos Caro Mendoza, quien lo recibió con un fuerte y largo abrazo mientras muchos de sus seguidores sacaban algunas fotos y videos.

¿Van a retomar su relación?

Después de pasar momentos con sus fans en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, Aristeo y Caro se fueron a comer a un restaurante junto con otro de sus amigos, antes de irse de compras y posteriormente terminar el día.

La gran incógnita es si son pareja o no, ya que de acuerdo con Carolina quien salió de Exatlón: Titanes vs Héroes, el mayor de los Aristeo Cázares se quedó triste y en repetidas ocasiones le dedicó sus puntos.

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Además, confesó durante el programa Venga la Alegría que sí le gusta Aristeo y que sentía algo por él, pero que debería hablarlo con el atleta de parkour fuera de la competencia para que se conocieran mejor y ver si pueden iniciar una relación.

