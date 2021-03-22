Exatlón: Aristeo Cázares lanza mensaje tras las indirectas de Carolina Mendoza en redes sociales.

Exatlón: Titanes vs Héroes se encuentra viviendo sus últimos momentos, sin duda, una triste noticia para los millones de seguidores que ven en cada atleta una fuente de inspiración.

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Y es que no solo se vieron las destrezas y habilidades de los participantes, sino que nos enseñaron gran parte de su vida, al abrir su corazón y mostrar sus sentimientos.

Por ello, recordamos un momento que acaparó la mirada de todos en el reality show más popular de la televisión mexicana. Hablamos de la rápida historia de amor entre Aristeo Cázares y Carolina Mendoza, quienes se dejaron ver muy cariñosos en varias ocasiones durante su participación.

Sin embargo, pese a cada palabra, cada dedicatoria y cada muestra de amor evidenciada, Aristeo Cázares y Carolina Mendoza decidieron quedarse con el recuerdo de una bonita amistad.

Fue la clavadista quien se manifestó, por medio de su cuenta de Twitter con misteriosos mensajes que pudieron tener dedicación a Aristeo Cázares.

Ya me cansé de solo ser un ‘por si acaso’ dile adiós a tu mejor opción

Todo indica que Carolina Mendoza tiene mucho sentimiento en su corazón, aunque eso no fue todo, ya que después compartió otro tweet donde menciona:

El amor a medias se ha vuelto moderno

La respuesta de Aristeo Cázares

El campeón de la segunda temporada, Aristeo Cázares, respondió a las supuestas indirectas de Carolina Mendoza, por lo que sin guardarse nada publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

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