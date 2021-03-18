Exatlón: La plática entre dos super atletas que causó sensación en las redes sociales. ¿Será el inicio de algo bueno?

Después de su salida de Exatlón: Titanes vs Héroes, Aristeo Cázares ha mostrado su lado más personal en las redes sociales, específicamente a través de su cuenta oficial de Instagram.

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Con una divertida charla y una que otra reflexión, el deportista aprovechó para platicar con su amiga y compañera de equipo, la también competidora Jazmín Hernández. Todos estos hechos sucedieron a través de una transmisión en vivo.

Con los sentimientos a flor de piel, Aristeo agradeció la invitación de Jazmín para platicar y reveló algunas cosas del reality más famoso de la televisión mexicana.

Mira mis biceps, nena. No siempre me bañaba, nena

También, reveló que en estos momentos se encuentra completamente libre, soltero, guapo y güero; sin embargo, al pasar los minutos las cosas se tornaron más serias pues realizó una reflexión.

Aristeo Cázares demostró su lado más humano al agradecer su participación en el programa y señalar que la niñez mexicana que ve el programa es la que se lleva el mensaje que ellos dan en cada competencia y esfuerzo.

Creo que algo muy padre de Exatlón es que, lo que nosotros hacemos, se va a reflejar en la niñez dentro de 10 años, cuando sean grandes y asimilen lo que hicimos. Ahí veremos el impacto de nuestro mensaje

Por su parte, Jazmín Hernández confesó que ganó mucha confianza al participar en el reality show.

Yo no soy tan platicadora como Aris, ni de palabras tan bonitas como él, pero sí puedo decir que Exatlón me ayudó a mejorar mi forma de comunicarme y a ganar confianza en mí misma

Además, ambos atletas anunciaron que pronto se reunirán en Puebla, después de concluir sus compromisos en Ciudad de México.

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