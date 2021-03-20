Exatlón: ¿Quién será el atleta eliminado de este domingo 21 de marzo? Pato Araujo vs Christian Anguiano.

Falta muy poco para que Exatlón México llegue a su fin; desafortunadamente, habrá un atleta eliminado más este 21 de marzo. Pato Araujo y Christian Anguiano se enfrentarán al Duelo de Eliminación en la famosa competencia en la playa. No te pierdas esa lucha el domingo a las 8 pm por Azteca UNO.

Las fortalezas de cada uno de estos atletas se pondrán en juego para que solo uno sea el que llegue a la semifinal, por ello no dejes de sintonizar el próximo episodio de la competencia en las playas de República Dominicana para conocer el resultado.

Exatlón: Titanes vs Héroes está por terminar su cuarta temporada y será en este Duelo de Eliminación en donde conoceremos al ganador elegido como uno de los tres atletas que pelearán en la esperada semifinal.

Te puede interesar: Exatlón: Casandra Ascencio y Christian Anguiano vs Zudikey Rodríguez y Pato Araujo. ¿Quién se queda?

Este 21 de marzo conoceremos a otro finalista

Hace unos días, Heliud Pulido (Titanes) y Javi Márquez (Héroes) obtuvieron inmunidad, un fabuloso premio que los llevaría directo a ser parte de los tres mejores atletas de esta temporada.

¿Será Christian Anguiano o Pato Araujo quien acompañe a Heliud Pulido y Javi Márquez como finalista? Para saberlo, no te pierdas el programa de este domingo 21 de marzo en punto de las 20 horas por Azteca UNO.

Antonio Rosique reveló hace apenas unos días que la final de la competencia se transmitirá en vivo el próximo domingo 4 de abril y ahí conoceremos al gran vencedor de esta temporada de Exatlón México.

También podría interesarte: Exatlón: Zudikey Rodríguez abandona la competencia previo al duelo de eliminación. (VIDEO)