Exatlón: Casandra Ascencio y Christian Anguiano vs Zudikey Rodríguez y Pato Araujo. ¿Quién se queda?

Las dos parejas amorosas conformadas por Casandra Ascensio y Christian Anguiano y Zudikey Rodríguez y Pato Araujo han mostrado su unión, con el hambre de triunfo necesario para llegar a la Gran Final de Exatlón.

Los novios de Héroes y el matrimonio de Titanes se han mostrado apoyo mutuo durante el reñido reality show en las playas de República Dominicana y más aún en estos últimos momentos.

Así, ese amor inspiró sobre todo al equipo de Titanes, quienes ganaron el segundo capítulo de la Batalla por la familia y podrán disfrutar de la compañía de un ser querido que irá de México hasta el paradisiaco lugar donde se graba Exatlón.

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Titanes se lleva la Batalla por la familia

Tras un reñido tiro de canastas, hubo un momento en que Héroes y Titanes volvieron a quedar empatados a 4 puntos, pero finalmente el equipo rojo le arrebató la victoria al equipo azul con un marcador final de 10 a 6.

Los azules lamentaron no poder reunirse con sus seres queridos, pero también admitieron haber hecho su máximo esfuerzo para lograr el cometido que fue conquistado por los rojos.

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