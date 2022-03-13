Exatlón: ¿Quién es el atleta que se lesionó de último minuto?

Las semanas siguen avanzando dentro de Exatlón: All Star, pues los atletas de ambos equipos siguen entregando su máximo desempeño para poder seguir dentro del reality más demandante de la televisión mexicana.

Pero en ocasiones, dejarlo todo en los circuitos de Exatlón tiene cosas buenas como ganar el privilegio de tener la playera dorada con ciertos beneficios personales y para su equipo, pero en otros momentos te puede ocasionar una fuerte lesión.

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La fuerte lesión de Heliud Pulido

En uno de los circuitos de Exatlón: All Star, nuestro querido campeón de la tercera temporada, Heliud Pulido sufrió una fuerte lesión que podría poner en riesgo su continuidad dentro de la temporada más grande de la historia.

De acuerdo con el avance que pudimos ver de este domingo de eliminación, Heliud Pulido tendrá un fuerte golpe que tuvo como consecuencia tener que recibir atención médica de emergencia por parte de los doctores.

Los médicos serán los encargados de determinar si el estado de Heluid Pulido tiene la posibilidad de seguir en la competencia, pues recordemos que el atleta ha tenido varias lesiones en su rodilla por lo que una nueva lesión podría complicar su estancia en Exatlón: All Star.

Dentro del mismo avance se puede ver que Heliud Pulido no será el único que pasará por momentos complicados por parte del equipo rojo, pues se puede apreciar a Mati y a Nataly pasando por una situación difícil.

Por parte de nuestra querida Mati, ella libera la complicada situación llorando. Mientras, Nataly aseguró que estar dentro de la competencia más demandante de la televisión mexicana la está volviendo loca.

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No te puedes perder nada de este domingo de eliminación, donde podrán ver a detalle todo lo que está sucediendo dentro de Exatlón: All Star y el nuevo eliminado de la competencia.

