Exatlón: ¿Se va? Osirys atraviesa su peor momento en la competencia.

La admiración por sus compañeros de Exatlón México no es el único elemento que puede inspirar a Osirys a permanecer en el reality show más demandante, ya que necesita tener un mejor desempeño para seguir con vida en la competencia.

Chacorta, el participante y más grande fan del programa, podría estar cerca de decir adiós si no se aplica en los próximos días; el practicante de parkour tiene la efectividad más baja entre todos sus compañeros en las playas y tierras más demandantes en República Dominicana.

Con un porcentaje por abajo del 40 por ciento, El Faraón de Neza se encuentra en la parte baja de la clasificación.

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Osirys en el centro de las polémicas

Ser el centro de las polémicas más recientes le ha afectado a Osirys, pues ha tenido diferencias con Macky, Duggan y los azules en general.

A su vez, el equipo de Conquistadores ha entrado en una ola de dimes y diretes con Jahir Ocampo, quien defiende la afición de Chacorta por los rojos.

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