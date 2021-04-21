Exatlón: Carolina Mendoza revela cómo le pidió Aristeo Cázares que fuera su novia. (VIDEO)

Carolina Mendoza de Exatlón, relató cómo le pidió Aristeo Cázares que fuera su novia. La exatleta de los Titanes narró la declaración de amor del practicante de parkour para que comenzaran una relación sentimental.

La deportista de alto rendimiento confesó en una transmisión en vivo cómo fue el día en que Aristeo le pidió que fuera su novia, pues a su llegada a Veracruz, él le tenía preparada una gran sorpresa.

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'Sunshine' detalla cómo brilló el día de la petición

Aristeo Cázares llegó por ella cuando arribó de su viaje y a la salida de la puerta, el participante de Exatlón México ya la estaba esperando como todo un hombre puntual, atento y caballeroso.

Después, fueron a un muelle en donde ambos bajaron y comenzaron a caminar por ahí; en ese momento, ella señaló que había una mesa y en ese lugar había una botella de vino, unas copas y unas flores.

Al llegar ahí había música y Aristeo Cázares le pidió que fuera su novia, a lo que ella aceptó gustosa y enamorada.

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