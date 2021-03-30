Exatlón: La hazaña que se cumpliría en la Gran Final en caso de que este atleta obtenga el campeonato.

Luego de más de 200 días de competencia en Exatlón, cada uno de los atletas ha tenido que pasar por cientos de circuitos para llegar hasta la antesala de la final, donde únicamente dos (un hombre y una mujer) obtendrán el ansiado campeonato.

Te puede interesar: Exatlón: Estos son los sorprendentes datos curiosos que seguramente no conocías del querido atleta Javi Márquez.

De cara a la disputa por el campeonato, hay un caso en particular que llama la atención de los fans. Nos referimos a Javier Márquez, quien durante su primera aparición en el reality quedó entre los cuatro mejores; sin embargo, no pudo colocarse en la final de Exatlón.

Ahora, ya se encuentra en las semifinales y podría llegar a la gran final, donde en caso de obtener el primer lugar, podría cumplirse una enorme hazaña en su trayectoria.

En la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, está mejorando su marca, ya que se encuentra dentro de los tres mejores de la temporada y podría llegar a consagrarse como ganador, pero todo esto a que se abrió un lugar por la lesión de Dan Loyola.

El sorprendente regreso de Javier Márquez

Recordemos que Javier Márquez ya había sido eliminado en esta temporada, pero la lesión de su compañero le abrió la puerta. Tras un duelo directo por un boleto de regreso contra Aristeo Cázares, el exfutbolista se impuso con autoridad.

Desde ese momento, la racha de ‘Big papi’ ha sido sorprendente al conseguir un blindaje que lo llevó tranquilamente hasta las semifinales; de igual forma, ha sumado puntos vitales para poder seguir en Exatlón: Titanes vs Héroes y ser uno de los candidatos para consagrarse como ganador.

También te puede interesar: Exatlón: Javi Márquez sella jornada de ensueño ganando el tercer automóvil de la temporada.

Ahora tendrá que seguir sorprendiendo a propios y extraños cuando se enfrente en Duelo de Eliminación a Heliud Pulido, situación que definirá al finalista que acompañará a Pato Araujo.

