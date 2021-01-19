El regalo que Carolina Mendoza le dejó a Aristeo Cázares antes de ser eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos ha regalado múltiples momentos de compañerismo y hermandad entre los atletas. Y es que, algunos participantes, han formado grandes lazos amistosos que trascienden fuera del programa deportivo.

Aristeo Cázares y Carolina Mendoza se convirtieron en el ejemplo perfecto de una amistad sana y sólida durante el demandante reality show.

Recordemos que Sunshine se convirtió en la eliminada número 18 de esta cuarta temporada; sin embargo, dejó grandes lecciones para todos sus compañeros, incluyendo al también conocido como ‘Red Lion’.

La clavadista abandonó la competencia con su sonrisa, sentido del humor y múltiples habilidades deportivas; sin embargo, también se marchó dejando un misterioso regalo para el practicante de parkour.

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En su momento, Carolina utilizó una sudadera rosa en las tierras de República Dominicana, prenda que la acompañó en las comodidades de la Fortaleza y en las noches frías del Campamento.

Sin embargo, Mendoza decidió donar la mencionada sudadera tras su eliminación de Exatlón: Titanes vs Héroes. Y es que, Aristeo, fue el atleta afortunado que se quedó con la colorida pieza en tonalidad rosa pastel de la clavadista mexicana.

En varios capítulos del programa, ‘Red Force’ portó con orgullo este emotivo obsequió que le dejó su entrañable amiga antes de abandonar las tierras más demandantes de la televisión.

Los difíciles momentos de Aristeo Cázares en Exatlón

Al parecer, esta prenda deslavada es un símbolo de fuerza y motivación en los momentos más complicados de Aristeo Cázares.

Recordemos que, el parkourista inició una de las semanas más difíciles de toda esta cuarta temporada, pues se enfrentó con la salida de su hermano Ernesto Cázares de Exatlón.

Fue el pasado domingo, cuando ‘El Campeón Más Querido De México’ cumplió su ciclo en la cuarta edición del show de entretenimiento.

“Es un golpe emocional que recibo con valor. Mi hermano es una de las personas más importantes en mi vida”, expresó Aris durante la ceremonia de Exatlón, donde rompió en llanto.

Y aunque Aristeo Cázares atraviesa por un doloroso momento; el regalo de ‘Sunshine’ es una valiosa motivación para llegar a la esperada final de esta insólita temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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