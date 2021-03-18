Exatlón: Mati Álvarez y Evelyn Guijarro acuerdan su estrategia para la recta final. ¿Dejan fuera a Casandra Ascencio?

Exatlón: Titanes vs Héroes nos regaló cardíacos momentos en toda esta temporada, pues tus atletas favoritos se enfrentaron a trepidantes duelos que pusieron a prueba habilidades deportivas.

Sin embargo, fuera de los circuitos, los concursantes crearon valiosos lazos amistosos que causaron sensación entre todos los admiradores del reality show.

Una amistad que se volvió tendencia fue la de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, quienes dejaron ver su compañerismo en las últimas semanas de Exatlón.

Recordemos que Titanes y Héroes se reunieron en la Fortaleza rumbo al ataque final hacia la cumbre. Lo anterior significó la unión de las entrañables ‘Terminator’ y ‘Sniper’, pues se convirtieron en ‘roomies’ en las comodidades de la villa.

Por si fuera poco, la famosa lanzadora de jabalina piensa que su relación con Mati es excelente, pues ambas son aguerridas y nunca compiten con mala vibra.

Mati y yo somos ‘roomies’ y la verdad es que ha sido sorprendente las cosas que tenemos en común. Hemos platicado, nos estamos conociendo y está súper padre porque las dos somos de atletismo

Además, ‘Sniper’ y ‘Golden Champion’ ya tienen una estrategia para llegar a la última semana, pues ambas quieren ser amigas en la Fortaleza y competitivas en los siguientes duelos.

“Me cae muy bien, sé que es muy buena persona. Sé que adentró de la competencia es muy enfocada y ruda, eso me gusta porque me pongo igual. Aquí podemos convivir y ser amigas, pero en la competencia, cada una se centra a hacer lo mejor que pueda”, confesó Evelyn Guijarro para millones de televidentes en casa.

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¿Qué piensa Mati Álvarez sobre su nueva ‘roomie’ Evelyn Guijarro?

Mati Álvarez también considera que está formando una amistad demasiado especial con su compañera Evelyn Guijarro.

La ganadora de la tercera temporada de Exatlón confesó que no siente envidia cuando compite contra la querida tapatía.

Las palabras de Mati podrían ser una contundente indirecta para su eterna rival Casandra Ascencio, quien no se ha mostrado muy unida a sus nuevas compañeras de la Fortaleza.

“Siempre que competíamos no se sentía mala vibra, cada quien quería ganar, pero nunca se sintió envidia y eso me gustaba. Las dos somos muy hábiles y parecidas en ciertos tiros. Somos relajadas y serias cuando hay que ser serias”, expresó la heptatleta mexicana sobre su valiosa amistad con Eve.

Tal parece que el más grande miedo de Casandra Ascencio podría hacerse realidad, pues Mati y Evelyn comienzan a formar una entrañable amistad que podría convertirse en alianza.

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