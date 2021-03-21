Exatlón: Cecy Wushu recibe la primavera presumiendo su sensualidad en atrevido bikini. (FOTO)

Uno de los mejores realitys dentro del historia de la televisión mexicana, Exatlón: Titanes vs Héroes, se encuentra en su etapa final, y aunque continúen algunos de los atletas disputándose el premio mayor de esta cuarta temporada, existen otros como Cecy Álvarez Wushu quien ya disfrutan de unas merecidas vacaciones.

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Después de varios meses de un arduo trabajo para convertirse en una de las atletas más queridas luego de su paso por Exatlón, ahora Cecy se encuentra descansando en algún lugar paradisiaco de México, pero esta gran atleta decidió sorprender a sus seguidores mostrándose espectacular en un sexy traje de baño.

Por lo que, Cecy Wushu se encuentra enamorando a sus grandes fans desde las playas de Baja California Sur, en un resort exclusivo de aquel estado llamado Costa Baja.

En la fotografía, que decidió compartir por medio de su cuenta oficial de Instagram, Cecy decidió salir a broncear su escultural cuerpo en un pequeño bikini negro de dos piezas y unas gafas de sol de color azul, mientras se encuentra posando en el borde de una alberca con muy poca gente.

Hay que recordar que Cecy Wushu fue una pieza muy importante dentro de Exatlón México, pues se ganó el respeto y la admiración de varios fans de la competencia, quienes la vieron luchar hasta el cansancio y debatirse con grandes atletas en cada enfrentamiento.

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Actualmente Wushu tiene nuevos sueños y metas, pero continúa administrando La Baja Taquería, un negocio de comida que fundó con su pareja y también, sigue entrenando y preparándose para nuevos retos.

