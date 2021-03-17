Exatlón: El panorama que afrontan Christian Anguiano y Pato Araujo de cara al duelo de eliminación.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de dar un giro inesperado, pues dos grandes atletas desean permanecer en la última semana del demandante reality show.

Nos referimos a Pato Araujo y Christian Anguiano, quienes recientemente perdieron el segundo selectivo varonil. Los atletas fueron vencidos por Javi Márquez, quien dejó el corazón en el circuito para ganarse un sólido lugar en las semifinales.

Sin embargo, el panorama entre ‘Capitán Araujo’ y ‘Soldado Luchador’ pinta más que cardíaco en el siguiente duelo de eliminación.

Recordemos que, el polémico mediocampista se convirtió en finalista de la segunda temporada de Exatlón, donde fue vencido por Aristeo Cázares.

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Por su parte, Christian Anguiano obtuvo el tercer lugar en la rama varonil de la tercera temporada del reality show más querido por los mexicanos.

Ahora, ambos atletas se enfrentarán cara cara por obtener un pase dorado a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

A lo largo de toda esta temporada, Christian Anguiano ha demostrado tener un gran temple, fuerza y destreza, cualidades que podrían acercarlo a la recta final.

El también conocido como 'Yomi' cuenta con el apoyo de su novia Casandra Ascencio, quien podría darle grandes consejos antes de batirse contra el polémico Pato Araujo.

Pato Araujo pelea por un lugar en las semifinales de Exatlón: Titanes vs Héroes

Por su parte, Pato Araujo también podría realizar un maravilloso espectáculo en las tierras más demandantes de la televisión.

Recordemos que, el colimense ha arrasado en efectividad frente a sus rivales y no sería ninguna sorpresa verlo triunfador en el próximo duelo de eliminación.

Pese a su controversial temperamento, Pato tiene todo lo necesario para batirse en cardíaco duelo contra su rival del equipo azul.

El integrante de Titanes posee buena puntería, velocidad y destreza, habilidades que podrían acercarlo a las semifinales de la temporada más reñida de todos los tiempos.

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