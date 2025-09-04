‘Gomita’ olvida las agresiones de su padre y presume su reconciliación

Luego de que hace un año denunció las presuntas agresiones físicas que recibió por parte de su padre, la influencer Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, afirmó que la relación con su progenitor ha mejorado.

Fue en mayo del 2024, en el podcast de ‘Un tal Fredo’, cuando la creadora de contenido reveló que en diversas ocasiones fue golpeada por su padre, Alfredo Ordaz, quien padecía problemas de alcoholismo y consumo de sustancias.

“Me golpeó miles de veces. Nunca dije nada por no destruir a mi familia, ellos lo sabían, pero todo lo guardábamos porque aparentábamos”, contó en aquella ocasión.

Según sus declaraciones, actualmente, eso quedó en el pasado. En un encuentro con la prensa, ‘Gomita’ reconoció que después de mucho tiempo se siente plena y en paz con sus padres, con quien se encontrará en Guadalajara, Jalisco, entidad en donde radica su progenitor.

“Bendito sea Dios, escuchó mis plegarias. Están todos (los de su familia) muy bien. Mi papa también muy bien, con algunas enfermedades, pero estamos muy bien. Todo lo que le había pedido al universo y a mi señor Dios ya se está acomodando”, externó este miércoles.

¿Qué se sabe sobre la relación entre ‘Gomita’ y su hermano, ‘Lapizito’?

Pese a que se sinceró con la prensa, ‘Gomita’ no mencionó nada relacionado a las acusaciones que realizó la influencer Fer Durán, exnovia de ‘Lapizito’, en contra de su hermano de presuntas agresiones físicas.

“Hubo un día en que él me aventó a la cama y me dijo: ‘Eres una pu… pérdida de tiempo’ y me dejó encerrada.Él siempre quería que estuviera todo el tiempo con él en su departamento. Me quitaba el celular y lo escondía para que no hablara con mi mamá”, reveló la influencer septiembre del año pasado en el mismo programa en el que ‘Gomita’ dio a conocer las agresiones de su padre.

