Se conocen desde niños: Esta es la historia de amor entre el jugador de Argentina, Lionel Messi y Antonela Rocuzzo

En pleno 2025, tras una exitosa carrera, todo el planeta sabe quién es Lionel Messi, el futbolista que marcó un antes y después por su manera de interpretar el deporte. Querido por muchos y odiado por otros, este deportista ha trascendido barreras y se ha convertido en una figura mundial, por lo que hoy te hablaremos de su entorno cercano, para ser más específicos, de su relación con Antonela Roccuzzo y su tierna historia de amor.

Antonela Roccuzzo ha ganado fama mundial en la última década por ser la esposa de Lio Messi y aunque parezca una eternidad, estos dos no siempre estuvieron juntos pero sí se conocen desde que eran tan solo unos niños en la ciudad de Rosario, en Argentina, el país de origen de ambos.

¿Cómo se conocieron Messi y Antonela, su actual esposa?

El astro argentino tenía cerca de 8 años cuando conoció a ‘Anto', quien es prima de Lucas Scaglia, uno de los mejores amigos de Lío, además de compañero de fútbol en las fuerzas infantiles de Newell’s Old Boys.

En más de una ocasión, el futbolista del Inter de Miami ha asegurado que desde que la conoció le gustó e incluso se dice que siendo un pequeño, le daba cartas infantiles donde le decía que algún día serían novios.

Cuando Messi cumplió 13 años tuvo que mudarse a Barcelona a seguir sus sueños de convertirse en un futbolista profesional… Historia donde ya sabemos qué pasó.

¿Cómo volvió a dar Messi con Antonela?

Aún cuando corría el año 2000, la comunicación entre España y Argentina era complicada y más siendo estos dos solo unos niños de 13/12 años, por lo que dejaron de hablar y no fue hasta varios años después que lograron volver a ponerse en contacto.

Fue hasta que Messi tuvo la edad de 17 años que se reencontraron, donde el ganador de 8 Balones de Oro logró comunicarse de una manera más moderna, asegurando que a través de chats se dieron cuenta de que no habían perdido ese sentimiento de cuando eran chicos.

Un par de años más tarde por allá del 2008 fue que hicieron oficial la relación y tras el Mundial de Sudáfrica 2010 Antonela siguió sus pasos, dejando Rosario por Barcelona.

La familia de Messi, una de las más prósperas del deporte

Luego de que ambos se instalaran en Barcelona, en el año 2012 tuvieron a su primer hijo, Thiago, tres años más tarde llegaría Mateo y Ciro, el menor nació en el año 2018, conformando una tierna familia en España.

Messi y Antonela se casaron por allá del 2017 en lo que fue una de las bodas más seguidas del mundo del deporte, misma que nos mostró una faceta pocas veces vista de quien hoy jugará su último partido de Eliminaciones Mundialistas en Argentina, en el ocaso de su carrera futbolística próximo a disputar lo que sería su último Mundial de fútbol.