Exatlón: Dan Noyola sufre brutal golpe en la cabeza y enciende las alarmas. ¿Qué pasará con él?

Dado el nivel de exigencia en esta fase final de Exatlón, Dan Noyola cayó y sufrió un brutal golpe en la cabeza que lo hizo derramar sangre en el circuito y tuvo que salir de la competencia rumbo al hospital.

Ante el asombro de sus compañeros, Héroes y Titanes, el atleta vio como la sangre brotaba de su nariz y escurría sobre todo su rostro, haciendo más impactante la herida.

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Dan Noyola salió de Exatlón rumbo al hospital

Dan Noyola fue atendido y le detuvieron la hemorragia con un vendaje, le inyectaron un medicamento para el dolor, hielo sobre su frente y lo dejaron reposar fuera de la pista del circuito.

Según Antonio Rosique, el atleta de alto rendimiento fue trasladado hospital para que le elaboraran su reporte médico y precisaran si su estado de salud era óptimo o no luego de la lesión que tuvo.

Ante esta emergencia, Christian tomó el lugar de Dan Noyola, en el mismo punto del circuito donde ocurrió el accidente y tuvo que competir contra Pato Araujo para defender a los Héroes.

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