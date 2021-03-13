Exatlón: Heliud Pulido deja claro que vencerá a Héroes, Titanes y “al mundo entero” para ser el gran campeón.

Los obstáculos no existen para Heliud Pulido, quien dejó en claro que vencerá a Héroes, Titanes y "al mundo entero" para convertirse en el gran campeón de Exatlón de esta temporada.

Una vez que se llevaron el primer circuito, cuando Heliud entregó el último punto, el atleta reiteró que lo hizo por él y para seguir dando grandes emociones a sus seguidores.

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Lo hice bien para mí, es una temporada muy larga, muy difícil, muy complicada, sigo de pie, sigo luchando y a partir de hace varios días me he dedicado a entregarme al 100% a México, les voy a seguir regalando estos espectáculos, estoy muy contento de que ya volvimos a ganar

Heliud Pulido quiere dedicar sus competencias a México

Heliud Pulido reiteró que se siente contento, tranquilo, de cara a la final de la reñida competencia en las playas de República Dominicana.

Tras haber entregado el último punto, Titanes volvieron a ganar y se llevaron las motonetas italianas con un marcador de 10 a 3, así que los cinco integrantes ya tendrán una nueva forma para transportarse.

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