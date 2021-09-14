Exatlón: Regreso de Mati, Evelyn, Heliud y Pascal deja grandes memes.
Cuatro de las más grandes leyendas de Exatlón México regresaron para ayudar a triunfar a las nuevas generaciones.
Estamos viviendo el inició de la quinta semana deExatlón México, siendo una de las más importantes para la nueva generación de atletas.
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Por primera ocasión en la historia del reality más famoso de la televisión mexicana, los Guardianes y Conquistadores tendrán la oportunidad de recibir entrenamiento, consejos y toda la experiencia de las Fuerzas Especiales del Exatlón México.
Al conjunto de los Guardianes se integran Mati Álvarez y Heliud Pulido, mientras que a los Conquistadores llegan Pascal Nadaud y Evelyn Guijarro.
Los poderes secretos de las leyendas
Las Fuerzas Especiales del Exatlón llegan con dos poderes secretos, mismos que pueden ser fundamentales en el desarrollo de las competencias. La primera es que, ellos podrán elegir las finales de los dos primeros Duelos por la Supervivencia.
El segundo poder, es que los integrantes de la nueva generación tendrán la oportunidad de usar a las leyendas de Exatlón en una carrera, pero solo será una ocasión por semana.
El momento más emotivo
La llegada de las Fuerzas Especiales llegó con momentos muy emotivos, pues las lágrimas se hicieron presentes en los ojos de Osirys, quien tuvo que esperar cuatro años para llegar a las playas más demandantes y un par de semanas más para estar parado junto a sus ídolos.
La reacción en las redes sociales
Los millones de fans de Exatlón México se hicieron presentes con divertidos memes en las redes sociales, en donde mostraron su felicidad al ver nuevamente a las leyendas que conquistaron en el pasado el trofeo más grande de la televisión.
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A continuación, te compartimos los memes más divertidos que se han vuelto tendencia en las redes sociales.
Están tan hermosos todos, muchísimo poder en 4 fotos😍❤️#FuerzasEspeciales— 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒂 🇲🇽 (@NailaRoja10) September 14, 2021
NOW IS SHOWTIME
FORCEVE SHOOTS pic.twitter.com/ijhcAVsQO6
La tricampeona llegó ❤️❤️❤️— Maryy 🌻 (@Marii_Malik11) September 14, 2021
NOW IS SHOWTIME#FuerzasEspeciales pic.twitter.com/2G4HbszmAY
Osirys me representa. Yo me desmayo si lo tengo frente a mi#FuerzasEspeciales— ℒ𝒾𝓁𝓎 💙 (@BlueviperTeam) September 14, 2021
WELCOME BLUE VIPER pic.twitter.com/dLKILvb6hs
Si me gustan los mini games, pero ya pónganme a las mavelyn y a mi Pasqui— H.Sniper 🦋 (@evelyn_sniper) September 14, 2021
FORCEVE SHOOTS
WELCOME BLUE VIPER
NOW IS SHOWTIME#FuerzasEspeciales pic.twitter.com/Bm6QBi1LPI