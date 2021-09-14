Exatlón: Regreso de Mati, Evelyn, Heliud y Pascal deja grandes memes.

Estamos viviendo el inició de la quinta semana deExatlón México, siendo una de las más importantes para la nueva generación de atletas.

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Por primera ocasión en la historia del reality más famoso de la televisión mexicana, los Guardianes y Conquistadores tendrán la oportunidad de recibir entrenamiento, consejos y toda la experiencia de las Fuerzas Especiales del Exatlón México.

Al conjunto de los Guardianes se integran Mati Álvarez y Heliud Pulido, mientras que a los Conquistadores llegan Pascal Nadaud y Evelyn Guijarro.

Los poderes secretos de las leyendas

Las Fuerzas Especiales del Exatlón llegan con dos poderes secretos, mismos que pueden ser fundamentales en el desarrollo de las competencias. La primera es que, ellos podrán elegir las finales de los dos primeros Duelos por la Supervivencia.

El segundo poder, es que los integrantes de la nueva generación tendrán la oportunidad de usar a las leyendas de Exatlón en una carrera, pero solo será una ocasión por semana.

El momento más emotivo

La llegada de las Fuerzas Especiales llegó con momentos muy emotivos, pues las lágrimas se hicieron presentes en los ojos de Osirys, quien tuvo que esperar cuatro años para llegar a las playas más demandantes y un par de semanas más para estar parado junto a sus ídolos.

La reacción en las redes sociales

Los millones de fans de Exatlón México se hicieron presentes con divertidos memes en las redes sociales, en donde mostraron su felicidad al ver nuevamente a las leyendas que conquistaron en el pasado el trofeo más grande de la televisión.

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A continuación, te compartimos los memes más divertidos que se han vuelto tendencia en las redes sociales.

Están tan hermosos todos, muchísimo poder en 4 fotos😍❤️#FuerzasEspeciales

NOW IS SHOWTIME

FORCEVE SHOOTS pic.twitter.com/ijhcAVsQO6 — 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒂 🇲🇽 (@NailaRoja10) September 14, 2021

Osirys me representa. Yo me desmayo si lo tengo frente a mi#FuerzasEspeciales

WELCOME BLUE VIPER pic.twitter.com/dLKILvb6hs — ℒ𝒾𝓁𝓎 💙 (@BlueviperTeam) September 14, 2021