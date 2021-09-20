Exatlón: ¿Qué famosos llegan a la aventura? (VIDEO)

La semana pasada fuimos testigos de un momento muy especial en Exatlón México. El regreso del Quizz más famoso de la televisión en donde nuestros deportistas tienen el gran reto de demostrar sus conocimientos.

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Recordemos que, en temporadas pasadas, en ocasiones tenían la ayuda de algunas personalidades o excompañeros de aventura.

La gran sorpresa de este lunes

En el pequeño adelanto que pudimos ver sobre el programa de este lunes 20 de septiembre, los Guardianes y Conquistadores tendrán la oportunidad de compartir su experiencia con grandes famosos de nuestra casa.

Los invitados sorpresa de este lunes

Entre los famosos que podremos ver en el reality más famoso de la televisión mexicana se encuentra nuestra querida comentarista de deportes Inés Sainz, quien viene a sorprender a los millones de fans de Exatlón México con sus conocimientos.

Mónica Castañeda, quien forma parte de nuestro exitoso programa de espectáculos Ventaneando, ahora viene con la intención de dejar a todos sin palabras al demostrar sus conocimientos con los deportistas de Exatlón México.

Por su lado, Capi Pérez también se suma a esta aventura para demostrar sus conocimientos de cultura general, pero para darle un toque divertido y lleno de humor a la sección, pues el conductor y comediante siempre hace reír a todos a su alrededor.

Junto con Capi Pérez llega Gaby Ramírez, quien ha demostrado su talento en repetidas ocasiones, pero ahora viene a dejar a todos sin palabras con sus respuestas.

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Uno de los momentos más divertidos lo tendremos con la participación de Michelle Saide, esposa de nuestro querido Antonio Rosique, quien tendrá la oportunidad de cuestionar a su pareja y pasar un momento sumamente agradable.

