FOTOS | Adrenalina, velocidad y contrarreloj en Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes regresó al Campamento con los ánimos en alto tras haber triunfado en la Batalla Colosal del Exatlón. Revelaron que esperan una gran fiesta y muchos accesorios para poder crear sus propias prendas.

Mariana Khalil recibió felicitaciones de algunos de sus compañeros del equipo azul de Conquistadores tras haber participado de manera asombrosa, aunque no otorgó el punto para su equipo, le revelaron que su desempeño ha progresado en las tierras del Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito Biométrico del Exatlón para poner en juego la medalla convencional varonil. Ocho atletas compiten contra el reloj para conseguir la codiciada presea que otorga una vida extra en cualquier duelo de eliminación.

David Juárez “La Bestia” consiguió la medalla al derrotar a todos sus compañeros en el Circuito Biométrico. Guardianes y Conquistadores nuevamente se enfrentan por La Fortaleza, el circuito del submarino fue testigo de emocionantes carreras.

Koke Guerrero, del equipo azul, sufrió una contundente caída durante su recorrido. Una reñida competencia por el territorio donde finalmente el equipo de Guardianes obtuvo el triunfo.

