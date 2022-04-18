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FOTOS | Arranca duelo por increíble recompensa Exatlón All Star.

Arranca la semana 12 y después de una reñida carrera de relevos, David Juárez y Evelyn Guijarro consiguieron el triunfo por la recompensa Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

Atletas celebrando Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo azul por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
Mati Álvarez vs Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs David Juárez por Ventaja Exatlón México.
Celebración de Pato Araujo Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique inicia duelo por Ventaja Exatlón México.
Mati Álvarez en circuito Exatlón México.
Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Recorrido de Pato Araujo Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas en circuito de velocidad Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Koke Guerrero en pista Exatlón México.
Esfuerzo de David Juárez Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Fuerza de Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique inicia juego Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
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Atletas celebrando Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo azul por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
Mati Álvarez vs Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs David Juárez por Ventaja Exatlón México.
Celebración de Pato Araujo Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique inicia duelo por Ventaja Exatlón México.
Mati Álvarez en circuito Exatlón México.
Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Recorrido de Pato Araujo Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas en circuito de velocidad Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Koke Guerrero en pista Exatlón México.
Esfuerzo de David Juárez Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Fuerza de Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique inicia juego Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Atletas celebrando Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo azul por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
Mati Álvarez vs Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs David Juárez por Ventaja Exatlón México.
Celebración de Pato Araujo Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique inicia duelo por Ventaja Exatlón México.
Mati Álvarez en circuito Exatlón México.
Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Recorrido de Pato Araujo Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas en circuito de velocidad Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Koke Guerrero en pista Exatlón México.
Esfuerzo de David Juárez Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Fuerza de Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique inicia juego Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
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