FOTOS | Guardianes y Conquistadores por Supervivencia Exatlón.

Las Leyendas del Exatlón nuevamente pusieron a prueba a rojos y a azules. Conquistadores y Guardianes no quieren perder a ningún compañero.

El equipo azul de Conquistadores regresó a La Fortaleza con la emoción a flor de piel tras conseguir la victoria contra Las Leyendas en el duelo triangulado. Emilio Rodríguez no dudó en comentar que falta seriedad en la competencia pues ha notado que el equipo rojo de Guardianes no se ha enfocado en Exatlón .

Marcela Pérez “Yeyé” se sintió atacada con los comentarios de Emilio pues le comentó que si no se sentía bien para pasar al circuito, mejor no hubiera pasado para no regalarle el punto al equipo azul de Conquistadores.

Antonio Rosique dio la bienvenida a Guardianes, Conquistadores y Leyendas para disputar la prueba exprés de la batalla triangulada. El equipo amarillo de Leyendas logró derrotar a rojos y azules en el circuito de balance del Exatlón .

Guardianes y Conquistadores nuevamente se reunieron con Antonio Rosique para dar continuación a sus batallas habituales. Ambos equipos lo entregaron todo en la primera batalla por La Supervivencia sin embargo el equipo azul consiguió el triunfo en Exatlón .