FOTOS | Las reglas en Exatlón All Star cambiaron, todos en peligro.

El equipo azul regresó a La Fortaleza de Exatlón con los ánimos en alto tras haber triunfado en el primer Duelo De Los Enigmas. Marysol Cortés reveló ante cámaras que la recompensa del duelo les ayudará a conocerse mejor.

Aristeo Cázares reveló ante cámaras que ha notado que Koke Guerrero es un rival fuerte del equipo azul sin embargo no dudó en expresar que no está sorprendido por el rendimiento del equipo azul pues no los considera fuertes en competencia.

Mientras que el equipo rojo realizaba ajustes al Campamento para improvisar una zona de entrenamiento, el equipo azul disfrutó de su recompensa: experiencia en tirolesas. Macky González mandó un mensaje a su equipo: Doris Del Moral se suma al equipo para ocupar su lugar en Exatlón.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos para enfrentarse al primer duelo por la supervivencia. Todas las atletas estaban en riesgo de ser eliminadas así que se enfrentaron arduamente hasta que finalmente las atletas del equipo azul resultaron ganadoras.

Después los ocho atletas de ambos equipos se enfrentaron en el mismo circuito pero con línea de tiro diferente donde nuevamente el equipo azul resultó victorioso en Exatlón.

