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FOTOS | Resumen por la Batalla Colosal del Exatlón 18 enero 2023.

Lino Muñoz y Parejita López regresan por un duelo más para obtener el pase All Star. Rojos y Azules se enfrentan en la Batalla Colosal del Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Parejita y Lino se enfrentan una vez más para el pase All Star.jpg
2 Los atletas salen con todo en el Circuito de Parkour.jpg
3 Parejita tiene la presión encima porque no ha ganado ningún duelo.jpg
4 Si Lino gana este duelo ya está dentro de Exatlón All Star.jpg
5 A Parejita se le da el tiro en la primera ronda y gana.jpg
6 Lino tiene dificultades para anotar la pelota.jpg
7 En la segunda ronda Lino mejora y empata 1 a 1.jpg
8 Los atletas van muy parejos a lo largo del circuito.jpg
9 Parejita va tomando condición para pasar mejor la carrera.jpg
10 Parejita necesita ganarle a Lino para tener oportunidad de seguir en competencia.jpg
11 Al final Lino es dominante en el juego.jpg
12 El dos veces olímpico por México obtiene su pase al All Star.jpg
13 Rosique anuncia la Batalla Colosal.jpg
14 Los atletas podrán llevarse un espejo inteligente para su entrenamiento.jpg
15 Los azules están listos para darlo todo.jpg
16 Dragón Rojo y Fogel salen en la primera carrera.jpg
17 Josué ya tiene listo su brazo de poder.jpg
18 Fogel es quien se la rifa haciendo tiros perfectos y entrega primer punto azul.jpg
19 Valeria y Liliana se enfrentan en la segunda carrera.jpg
20 Black Belt va decidida a vencer a la única mujer azul.jpg
21 Triple Jumper es quien entrega el punto a su equipo.jpg
22 Pato y Black Charro salen en la tercer carrera.jpg
23 Omar entrega el primer punto rojo.jpg
24 Aunque Estephanie busca punto, no se le da el tiro.jpg
25 Más adelante Andrés pierde contra Omar.jpg
26 Josué vuelve a vencer a Pato y entrega el tercer punto rojo.jpg
27 Liliana vuelve a brillar en Exatlón y vence a todas las rojas.jpg
28 Velociraptor entrega el punto de la victoria a Contendientes.jpg
29 Azules se enfrentan a un mini duelo por los Enigmas.jpg
30 Pato gana el mini duelo y se lleva un celular de alta gama.jpg
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1 Parejita y Lino se enfrentan una vez más para el pase All Star.jpg
2 Los atletas salen con todo en el Circuito de Parkour.jpg
3 Parejita tiene la presión encima porque no ha ganado ningún duelo.jpg
4 Si Lino gana este duelo ya está dentro de Exatlón All Star.jpg
5 A Parejita se le da el tiro en la primera ronda y gana.jpg
6 Lino tiene dificultades para anotar la pelota.jpg
7 En la segunda ronda Lino mejora y empata 1 a 1.jpg
8 Los atletas van muy parejos a lo largo del circuito.jpg
9 Parejita va tomando condición para pasar mejor la carrera.jpg
10 Parejita necesita ganarle a Lino para tener oportunidad de seguir en competencia.jpg
11 Al final Lino es dominante en el juego.jpg
12 El dos veces olímpico por México obtiene su pase al All Star.jpg
13 Rosique anuncia la Batalla Colosal.jpg
14 Los atletas podrán llevarse un espejo inteligente para su entrenamiento.jpg
15 Los azules están listos para darlo todo.jpg
16 Dragón Rojo y Fogel salen en la primera carrera.jpg
17 Josué ya tiene listo su brazo de poder.jpg
18 Fogel es quien se la rifa haciendo tiros perfectos y entrega primer punto azul.jpg
19 Valeria y Liliana se enfrentan en la segunda carrera.jpg
20 Black Belt va decidida a vencer a la única mujer azul.jpg
21 Triple Jumper es quien entrega el punto a su equipo.jpg
22 Pato y Black Charro salen en la tercer carrera.jpg
23 Omar entrega el primer punto rojo.jpg
24 Aunque Estephanie busca punto, no se le da el tiro.jpg
25 Más adelante Andrés pierde contra Omar.jpg
26 Josué vuelve a vencer a Pato y entrega el tercer punto rojo.jpg
27 Liliana vuelve a brillar en Exatlón y vence a todas las rojas.jpg
28 Velociraptor entrega el punto de la victoria a Contendientes.jpg
29 Azules se enfrentan a un mini duelo por los Enigmas.jpg
30 Pato gana el mini duelo y se lleva un celular de alta gama.jpg
1 Parejita y Lino se enfrentan una vez más para el pase All Star.jpg
2 Los atletas salen con todo en el Circuito de Parkour.jpg
3 Parejita tiene la presión encima porque no ha ganado ningún duelo.jpg
4 Si Lino gana este duelo ya está dentro de Exatlón All Star.jpg
5 A Parejita se le da el tiro en la primera ronda y gana.jpg
6 Lino tiene dificultades para anotar la pelota.jpg
7 En la segunda ronda Lino mejora y empata 1 a 1.jpg
8 Los atletas van muy parejos a lo largo del circuito.jpg
9 Parejita va tomando condición para pasar mejor la carrera.jpg
10 Parejita necesita ganarle a Lino para tener oportunidad de seguir en competencia.jpg
11 Al final Lino es dominante en el juego.jpg
12 El dos veces olímpico por México obtiene su pase al All Star.jpg
13 Rosique anuncia la Batalla Colosal.jpg
14 Los atletas podrán llevarse un espejo inteligente para su entrenamiento.jpg
15 Los azules están listos para darlo todo.jpg
16 Dragón Rojo y Fogel salen en la primera carrera.jpg
17 Josué ya tiene listo su brazo de poder.jpg
18 Fogel es quien se la rifa haciendo tiros perfectos y entrega primer punto azul.jpg
19 Valeria y Liliana se enfrentan en la segunda carrera.jpg
20 Black Belt va decidida a vencer a la única mujer azul.jpg
21 Triple Jumper es quien entrega el punto a su equipo.jpg
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23 Omar entrega el primer punto rojo.jpg
24 Aunque Estephanie busca punto, no se le da el tiro.jpg
25 Más adelante Andrés pierde contra Omar.jpg
26 Josué vuelve a vencer a Pato y entrega el tercer punto rojo.jpg
27 Liliana vuelve a brillar en Exatlón y vence a todas las rojas.jpg
28 Velociraptor entrega el punto de la victoria a Contendientes.jpg
29 Azules se enfrentan a un mini duelo por los Enigmas.jpg
30 Pato gana el mini duelo y se lleva un celular de alta gama.jpg

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