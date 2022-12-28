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FOTOS | Resumen por la Batalla Colosal del Exatlón 28 diciembre 2022.

Los hombres se enfrentan todos contra todos por la medalla transferible del Exatlón. ¡Una reñida contienda se da entre azules y rojos en la Batalla Colosal!

Por: Redacción Azteca UNO

1 ¡Todos contra todos por la medalla transferible del Exatlón!.jpg
2 Compiten todos los hombres por la medalla más poderosa de la competencia.jpg
3 Pato y Andrés abren el circuito del Tranvía.jpg
4 Velociraptor llega primero a línea de tiro.jpg
5 Es Pato quien logra mejor puntería con los discos y le quita una vida a su amigo.jpg
6 Dragón Rojo y Fogel corren en el segundo encuentro.jpg
7 Fogel se queda con dos vidas, Josué con una.jpg
8 Pájaro de Fuego realiza una excelente ronda de tiros.jpg
9 Josué pierde en su segundo intento y queda fuera.jpg
10 Andrés vence a Yahel en la segunda ronda y lo deja con una vida.jpg
11 Omar vuelve a perder en su segunda pasada y queda eliminado.jpg
12 Malibú es de los que sorprende y queda en la ronda final por la medalla.jpg
13 Al final Yahel demuestra ser el mejor en la línea de tiro y se lleva la presea transferible.jpg
14 ¡Semana 13, inicia la Batalla Colosal!.jpg
15 Los ganadores podrán ir por dos noches a un hospedaje de lujo.jpg
16 Los atletas están listos para darlo todo y llevarse unas noches de descanso.jpg
17 Velociraptor toma ventaja en el circuito del Deshuesadero.jpg
18 Yahel viene de una buena racha y es quien se lleva el primer punto rojo.jpg
19 Dana demuestra su talento en las pistas de atletismo.jpg
20 Tzasna da el segundo punto a su equipo.jpg
21 Pato y Josué intentan descifrar el tiro.jpg
22 Malibú entrega el primer punto azul.jpg
23 Tristemente Estephanie sufre una terrible caída y termina lesionada.jpg
24 Liliana se queda con Estephanie en todo momento.jpg
25 Por su parte Fogel vuelve a tomar ritmo entrega su punto.jpg
26 Bobe también sale con todo el power para una anotación más a Contendientes.jpg
27 Dana coloca el marcador 7 a 5 favor los azules.jpg
28 Black Belt Payén vence a Liliana.jpg
29 La competencia termina en un reñido duelo de relevos.jpg
30 Los rojos ganan la Batalla Colosal del Exatlón.jpg
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1 ¡Todos contra todos por la medalla transferible del Exatlón!.jpg
2 Compiten todos los hombres por la medalla más poderosa de la competencia.jpg
3 Pato y Andrés abren el circuito del Tranvía.jpg
4 Velociraptor llega primero a línea de tiro.jpg
5 Es Pato quien logra mejor puntería con los discos y le quita una vida a su amigo.jpg
6 Dragón Rojo y Fogel corren en el segundo encuentro.jpg
7 Fogel se queda con dos vidas, Josué con una.jpg
8 Pájaro de Fuego realiza una excelente ronda de tiros.jpg
9 Josué pierde en su segundo intento y queda fuera.jpg
10 Andrés vence a Yahel en la segunda ronda y lo deja con una vida.jpg
11 Omar vuelve a perder en su segunda pasada y queda eliminado.jpg
12 Malibú es de los que sorprende y queda en la ronda final por la medalla.jpg
13 Al final Yahel demuestra ser el mejor en la línea de tiro y se lleva la presea transferible.jpg
14 ¡Semana 13, inicia la Batalla Colosal!.jpg
15 Los ganadores podrán ir por dos noches a un hospedaje de lujo.jpg
16 Los atletas están listos para darlo todo y llevarse unas noches de descanso.jpg
17 Velociraptor toma ventaja en el circuito del Deshuesadero.jpg
18 Yahel viene de una buena racha y es quien se lleva el primer punto rojo.jpg
19 Dana demuestra su talento en las pistas de atletismo.jpg
20 Tzasna da el segundo punto a su equipo.jpg
21 Pato y Josué intentan descifrar el tiro.jpg
22 Malibú entrega el primer punto azul.jpg
23 Tristemente Estephanie sufre una terrible caída y termina lesionada.jpg
24 Liliana se queda con Estephanie en todo momento.jpg
25 Por su parte Fogel vuelve a tomar ritmo entrega su punto.jpg
26 Bobe también sale con todo el power para una anotación más a Contendientes.jpg
27 Dana coloca el marcador 7 a 5 favor los azules.jpg
28 Black Belt Payén vence a Liliana.jpg
29 La competencia termina en un reñido duelo de relevos.jpg
30 Los rojos ganan la Batalla Colosal del Exatlón.jpg
1 ¡Todos contra todos por la medalla transferible del Exatlón!.jpg
2 Compiten todos los hombres por la medalla más poderosa de la competencia.jpg
3 Pato y Andrés abren el circuito del Tranvía.jpg
4 Velociraptor llega primero a línea de tiro.jpg
5 Es Pato quien logra mejor puntería con los discos y le quita una vida a su amigo.jpg
6 Dragón Rojo y Fogel corren en el segundo encuentro.jpg
7 Fogel se queda con dos vidas, Josué con una.jpg
8 Pájaro de Fuego realiza una excelente ronda de tiros.jpg
9 Josué pierde en su segundo intento y queda fuera.jpg
10 Andrés vence a Yahel en la segunda ronda y lo deja con una vida.jpg
11 Omar vuelve a perder en su segunda pasada y queda eliminado.jpg
12 Malibú es de los que sorprende y queda en la ronda final por la medalla.jpg
13 Al final Yahel demuestra ser el mejor en la línea de tiro y se lleva la presea transferible.jpg
14 ¡Semana 13, inicia la Batalla Colosal!.jpg
15 Los ganadores podrán ir por dos noches a un hospedaje de lujo.jpg
16 Los atletas están listos para darlo todo y llevarse unas noches de descanso.jpg
17 Velociraptor toma ventaja en el circuito del Deshuesadero.jpg
18 Yahel viene de una buena racha y es quien se lleva el primer punto rojo.jpg
19 Dana demuestra su talento en las pistas de atletismo.jpg
20 Tzasna da el segundo punto a su equipo.jpg
21 Pato y Josué intentan descifrar el tiro.jpg
22 Malibú entrega el primer punto azul.jpg
23 Tristemente Estephanie sufre una terrible caída y termina lesionada.jpg
24 Liliana se queda con Estephanie en todo momento.jpg
25 Por su parte Fogel vuelve a tomar ritmo entrega su punto.jpg
26 Bobe también sale con todo el power para una anotación más a Contendientes.jpg
27 Dana coloca el marcador 7 a 5 favor los azules.jpg
28 Black Belt Payén vence a Liliana.jpg
29 La competencia termina en un reñido duelo de relevos.jpg
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