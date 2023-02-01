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FOTOS | Resumen de Batalla de Eliminación del Exatlón 1 febrero 2023.

Tzasna y Estephanie salen a ganarse su lugar en Exatlón. A su vez, Fogel y Josué también se enfrentan para pasar a la siguiente ronda de la competencia.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Los atletas ya están listos para el duelo de Eliminación.jpg
3 Tzasna por fin recibe a su mamá en las playas del Exatlón.jpg
3 Luego de 38 horas de viaje, la mamáde Tzasna logró encontrarse con su hija.jpg
4 Ahora sí todo está listo para que un hombre y una mujer se jueguen todo por permanecer en la competencia.jpg
5 Estephanie y Tzasna se enfrentan a duelo de eliminación a 7 puntos.jpg
6 Anaconda sale con toda la garra luego de recibir el apoyo de su mamá.jpg
7 En la primera carrera Estephanie se queda un poco atrás de su rival.jpg
8 Fashion Anaconda hace su mejor esfuerzo pero se le complica el tiro con aro.jpg
9 Interceptor encuentra más rápido el tiro y entrega el primer punto.jpg
10 El papá de Estephanie y la mamá de Tzasna apoyando a las atletas con emoción en la banca.jpg
11 En la siguiente carrera Estephanie toma mejor el circuito.jpg
12 Pero es Tzasna quien entrega su primer punto.jpg
13 Interceptor ya le quitó cuatro vidas a Tzasna.jpg
14 Pero Anaconda se recupera y deja en 5 vidas a su rival.jpg
15 Las cosas se ponen parejas en la línea de tiro entre las rojas.jpg
16 Luego de una intensa batalla, es Estephanie quien permanece en Exatlón.jpg
17 La competencia llega a su fin y los papás de las atletas las abrazan orgullosos.jpg
18 Rosique y Anaconde se despiden con un emotivo abrazo.jpg
19 Con gran orgullo y de la mano de su madre, Tzasna le dice adiós a la competencia.jpg
20 Es momento del enfrentamiento entre Fogel y Josué.jpg
21 Josué tiene un tiro de poder y eficacia muy buena.jpg
22 Pero Fogel tiene una gran habilidad y puntería.jpg
23 Fogel encuentra mejor el tiro con aro y termina dejando a Josué con una vida, mientras él tiene seis.jpg
24 Los atletas se encuentran en una cardíaca competencia.jpg
26 El atleta azul está a un paso de ser semifinalista.jpg
26 Red Dragón pelea hasta el final por pemanecer y logra quitarle una vida a su rival.jpg
27 Por fin Fogel vence al Dragón Rojo y no puede creer que pasa a la semifinal.jpg
28 Liliana y la mamá de Fogel lo abrazan y lo apoyan tras este gran momento.jpg
29 Súper Nova Titánica se despide como uno de los grandes competidores del Exatlón.jpg
30 Así se marcha Josué apoyado de su mamá.jpg
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1 Los atletas ya están listos para el duelo de Eliminación.jpg
3 Tzasna por fin recibe a su mamá en las playas del Exatlón.jpg
3 Luego de 38 horas de viaje, la mamáde Tzasna logró encontrarse con su hija.jpg
4 Ahora sí todo está listo para que un hombre y una mujer se jueguen todo por permanecer en la competencia.jpg
5 Estephanie y Tzasna se enfrentan a duelo de eliminación a 7 puntos.jpg
6 Anaconda sale con toda la garra luego de recibir el apoyo de su mamá.jpg
7 En la primera carrera Estephanie se queda un poco atrás de su rival.jpg
8 Fashion Anaconda hace su mejor esfuerzo pero se le complica el tiro con aro.jpg
9 Interceptor encuentra más rápido el tiro y entrega el primer punto.jpg
10 El papá de Estephanie y la mamá de Tzasna apoyando a las atletas con emoción en la banca.jpg
11 En la siguiente carrera Estephanie toma mejor el circuito.jpg
12 Pero es Tzasna quien entrega su primer punto.jpg
13 Interceptor ya le quitó cuatro vidas a Tzasna.jpg
14 Pero Anaconda se recupera y deja en 5 vidas a su rival.jpg
15 Las cosas se ponen parejas en la línea de tiro entre las rojas.jpg
16 Luego de una intensa batalla, es Estephanie quien permanece en Exatlón.jpg
17 La competencia llega a su fin y los papás de las atletas las abrazan orgullosos.jpg
18 Rosique y Anaconde se despiden con un emotivo abrazo.jpg
19 Con gran orgullo y de la mano de su madre, Tzasna le dice adiós a la competencia.jpg
20 Es momento del enfrentamiento entre Fogel y Josué.jpg
21 Josué tiene un tiro de poder y eficacia muy buena.jpg
22 Pero Fogel tiene una gran habilidad y puntería.jpg
23 Fogel encuentra mejor el tiro con aro y termina dejando a Josué con una vida, mientras él tiene seis.jpg
24 Los atletas se encuentran en una cardíaca competencia.jpg
26 El atleta azul está a un paso de ser semifinalista.jpg
26 Red Dragón pelea hasta el final por pemanecer y logra quitarle una vida a su rival.jpg
27 Por fin Fogel vence al Dragón Rojo y no puede creer que pasa a la semifinal.jpg
28 Liliana y la mamá de Fogel lo abrazan y lo apoyan tras este gran momento.jpg
29 Súper Nova Titánica se despide como uno de los grandes competidores del Exatlón.jpg
30 Así se marcha Josué apoyado de su mamá.jpg
1 Los atletas ya están listos para el duelo de Eliminación.jpg
3 Tzasna por fin recibe a su mamá en las playas del Exatlón.jpg
3 Luego de 38 horas de viaje, la mamáde Tzasna logró encontrarse con su hija.jpg
4 Ahora sí todo está listo para que un hombre y una mujer se jueguen todo por permanecer en la competencia.jpg
5 Estephanie y Tzasna se enfrentan a duelo de eliminación a 7 puntos.jpg
6 Anaconda sale con toda la garra luego de recibir el apoyo de su mamá.jpg
7 En la primera carrera Estephanie se queda un poco atrás de su rival.jpg
8 Fashion Anaconda hace su mejor esfuerzo pero se le complica el tiro con aro.jpg
9 Interceptor encuentra más rápido el tiro y entrega el primer punto.jpg
10 El papá de Estephanie y la mamá de Tzasna apoyando a las atletas con emoción en la banca.jpg
11 En la siguiente carrera Estephanie toma mejor el circuito.jpg
12 Pero es Tzasna quien entrega su primer punto.jpg
13 Interceptor ya le quitó cuatro vidas a Tzasna.jpg
14 Pero Anaconda se recupera y deja en 5 vidas a su rival.jpg
15 Las cosas se ponen parejas en la línea de tiro entre las rojas.jpg
16 Luego de una intensa batalla, es Estephanie quien permanece en Exatlón.jpg
17 La competencia llega a su fin y los papás de las atletas las abrazan orgullosos.jpg
18 Rosique y Anaconde se despiden con un emotivo abrazo.jpg
19 Con gran orgullo y de la mano de su madre, Tzasna le dice adiós a la competencia.jpg
20 Es momento del enfrentamiento entre Fogel y Josué.jpg
21 Josué tiene un tiro de poder y eficacia muy buena.jpg
22 Pero Fogel tiene una gran habilidad y puntería.jpg
23 Fogel encuentra mejor el tiro con aro y termina dejando a Josué con una vida, mientras él tiene seis.jpg
24 Los atletas se encuentran en una cardíaca competencia.jpg
26 El atleta azul está a un paso de ser semifinalista.jpg
26 Red Dragón pelea hasta el final por pemanecer y logra quitarle una vida a su rival.jpg
27 Por fin Fogel vence al Dragón Rojo y no puede creer que pasa a la semifinal.jpg
28 Liliana y la mamá de Fogel lo abrazan y lo apoyan tras este gran momento.jpg
29 Súper Nova Titánica se despide como uno de los grandes competidores del Exatlón.jpg
30 Así se marcha Josué apoyado de su mamá.jpg

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