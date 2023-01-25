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FOTOS | Resumen por el Duelo de los Enigmas del Exatlón 25 enero 2023.

Se lleva a cabo un mini juego para obtener doble premio en el Exatlón. Llega el último duelo de los Enigmas donde Famosos y Contendientes desafían a la fortuna.

Por: Redacción Azteca UNO

Aquí vamos por un mini juego de Enigmas.
2 Los atletas no correrán por el circuito sino solo se enfrentan a una prueba de equilibrio y tino.jpg
3 El ganador podrá elegir dos estrellas con premio.jpg
4 El charro hace su mejor intento en la estrella para que no se caigan sus pelotas.jpg
5 Fogel pone a prueba su equilibrio.jpg
6 El atleta azul da el primer punto a su equipo.jpg
7 Valeria busca vencer a Triple Jumper en esta prueba.jpg
8 Lili tiene cuidado que no se caigan las pelotas.jpg
9 Liliana entrega el segundo punto azul.jpg
10 Josué sale a conquistar la prueba de equilibrio.jpg
11 Quien se lleva el punto es Andrés.jpg
12 A Estephanie se le complica un poco la estrella y el tiro y Lili vuelve a ganar.jpg
13 Contendientes gana 5 a 0 el mini juego del Exatlón. ¡Si ganan el duelo final podrán abrir dos cajas!.jpg
14 Josué sale con todo para demostrar su tiro de poder y romper losetas.jpg
15 Criatura Jurásica gana primer punto contra su rival.jpg
16 Tzasna se enfrenta contra Lili en el Circuito Dorado.jpg
17 Los Rojos logran su primer punto por parte de Fashion Anaconda.jpg
16 Tzasna se enfrenta contra Lili en el Circuito Dorado.jpg
19 Pato a mejorado y su rodilla también.jpg
20 Omar va a la par de Malibú.jpg
21 Liliana quiere vencer a todas las rojas.jpg
22 Esta vez es Valeria quien entrega el punto.jpg
23 Raptor celebra que entregó su punto.jpg
24 Lili vuelve a enfrentarse a Valeria.jpg
25 Black Belt vuleve a dar punto y empata el marcador 4 a 4.jpg
26 Black Charro vence a Pato en zona de tira.jpg
27 La competencia va pareja entre azules y rojos.jpg
28 Veloci vuelve a entregar punto y el marcador de coloca a favor de los azules.jpg
29 Fogel entrega el punto de la victoria a su equipo.jpg
30 Contendientes se lleva un purificador de aire y un estabilizador para fotos.jpg
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Aquí vamos por un mini juego de Enigmas.
2 Los atletas no correrán por el circuito sino solo se enfrentan a una prueba de equilibrio y tino.jpg
3 El ganador podrá elegir dos estrellas con premio.jpg
4 El charro hace su mejor intento en la estrella para que no se caigan sus pelotas.jpg
5 Fogel pone a prueba su equilibrio.jpg
6 El atleta azul da el primer punto a su equipo.jpg
7 Valeria busca vencer a Triple Jumper en esta prueba.jpg
8 Lili tiene cuidado que no se caigan las pelotas.jpg
9 Liliana entrega el segundo punto azul.jpg
10 Josué sale a conquistar la prueba de equilibrio.jpg
11 Quien se lleva el punto es Andrés.jpg
12 A Estephanie se le complica un poco la estrella y el tiro y Lili vuelve a ganar.jpg
13 Contendientes gana 5 a 0 el mini juego del Exatlón. ¡Si ganan el duelo final podrán abrir dos cajas!.jpg
14 Josué sale con todo para demostrar su tiro de poder y romper losetas.jpg
15 Criatura Jurásica gana primer punto contra su rival.jpg
16 Tzasna se enfrenta contra Lili en el Circuito Dorado.jpg
17 Los Rojos logran su primer punto por parte de Fashion Anaconda.jpg
16 Tzasna se enfrenta contra Lili en el Circuito Dorado.jpg
19 Pato a mejorado y su rodilla también.jpg
20 Omar va a la par de Malibú.jpg
21 Liliana quiere vencer a todas las rojas.jpg
22 Esta vez es Valeria quien entrega el punto.jpg
23 Raptor celebra que entregó su punto.jpg
24 Lili vuelve a enfrentarse a Valeria.jpg
25 Black Belt vuleve a dar punto y empata el marcador 4 a 4.jpg
26 Black Charro vence a Pato en zona de tira.jpg
27 La competencia va pareja entre azules y rojos.jpg
28 Veloci vuelve a entregar punto y el marcador de coloca a favor de los azules.jpg
29 Fogel entrega el punto de la victoria a su equipo.jpg
30 Contendientes se lleva un purificador de aire y un estabilizador para fotos.jpg
Aquí vamos por un mini juego de Enigmas.
2 Los atletas no correrán por el circuito sino solo se enfrentan a una prueba de equilibrio y tino.jpg
3 El ganador podrá elegir dos estrellas con premio.jpg
4 El charro hace su mejor intento en la estrella para que no se caigan sus pelotas.jpg
5 Fogel pone a prueba su equilibrio.jpg
6 El atleta azul da el primer punto a su equipo.jpg
7 Valeria busca vencer a Triple Jumper en esta prueba.jpg
8 Lili tiene cuidado que no se caigan las pelotas.jpg
9 Liliana entrega el segundo punto azul.jpg
10 Josué sale a conquistar la prueba de equilibrio.jpg
11 Quien se lleva el punto es Andrés.jpg
12 A Estephanie se le complica un poco la estrella y el tiro y Lili vuelve a ganar.jpg
13 Contendientes gana 5 a 0 el mini juego del Exatlón. ¡Si ganan el duelo final podrán abrir dos cajas!.jpg
14 Josué sale con todo para demostrar su tiro de poder y romper losetas.jpg
15 Criatura Jurásica gana primer punto contra su rival.jpg
16 Tzasna se enfrenta contra Lili en el Circuito Dorado.jpg
17 Los Rojos logran su primer punto por parte de Fashion Anaconda.jpg
16 Tzasna se enfrenta contra Lili en el Circuito Dorado.jpg
19 Pato a mejorado y su rodilla también.jpg
20 Omar va a la par de Malibú.jpg
21 Liliana quiere vencer a todas las rojas.jpg
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23 Raptor celebra que entregó su punto.jpg
24 Lili vuelve a enfrentarse a Valeria.jpg
25 Black Belt vuleve a dar punto y empata el marcador 4 a 4.jpg
26 Black Charro vence a Pato en zona de tira.jpg
27 La competencia va pareja entre azules y rojos.jpg
28 Veloci vuelve a entregar punto y el marcador de coloca a favor de los azules.jpg
29 Fogel entrega el punto de la victoria a su equipo.jpg
30 Contendientes se lleva un purificador de aire y un estabilizador para fotos.jpg

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