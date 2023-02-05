  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Resumen por la Gran Final del Exatlón 5 febrero 2023.

Valeria, Liliana, Andrés y Fogel lo dieron todo en la Gran Final del Exatlón. Los mejores atletas son los que levantaron el grandioso trofeo de la competencia.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Llegamos a la Gran Final del Exatlón.jpg
3 Liliana y Valeria son las primeras en enfrentarse.jpg
3 Valeria, Fogel, Liliana y Andrés son los mejores atletas que lucharán por el trofeo.jpg
4 Deben ganar 3 de 5 carreras para poder llevarse la victoria de la noche.jpg
5 Triple Jumper es la que se lleva los primeros 3 puntos y gana la primera carrera.jpg
6 Posteriormente se enfrentan Andrés y Fogel en el circuito del Crossfit.jpg
7 A Fogel se le da el primer tiro y gana el primer punto.jpg
8 Pero el chongo jurásico se pone a la par con su primer punto.jpg
9 Raptor es quien se lleva el primer triunfo de la serie con 3 puntos.jpg
10 La segunda serie se lleva a cabo en el Circuito del Deshuesadero.jpg
11 Valeria es quien escogió la pista y busca ganar la segunda serie.jpg
12 Luego de un reñido duelo en línea de tiro, Black Belt entrega el primer punto.jpg
13 Triple Jumper da su mejor esfuerzo pero se le dificulta el tiro contra losetas.jpg
14 Valeria demuestra ser dominante y se lleva los 3 puntos ganando la segunda serie.jpg
15 Es el turno de Fogel y Andrés en la serie.jpg
16 Raptor entrega su primer punto con tiro de boleadoras.jpg
17 Fogel no se queda atrás y entrega su punto en la segunda carrera.jpg
18 Raptor se lleva la segunda serie contra Fogel.jpg
19 Valeria y Liliana se enfrentan de nuevo y van empates 1 a 1 en cada serie.jpg
20 Valeria hace su mejor esfuerzo en la carrera.jpg
21 Es Triple Jumper quien se lleva la tercera serie y tiene ventaja sobre Black Belt.jpg
22 Fogel y Raptor corren en un emocionante duelo definitvo.jpg
23 Veliraptor gana las primeras dos carreras y se encuentra más cerca del trofeo.jpg
24 Fogel se recupera y gana la serie.jpg
25 La competencia se pone cardíaca y cada vez más reñida.jpg
26 La competencia sigue y Lili y Vale lo dan todo para levantar el trofeo.jpg
28 Se vive una final llena de emoción donde cualquiera puede ganar.jpg
27 Triple Jumper se convierte en la campeona de Exatlón.jpg
30 Andrés logra vencer y se convierte en el campeón definitivo de Exatlón México.jpg
30 Andrés y Liliana levantan el grandioso trofeo del Exatlón.jpg
/
1 Llegamos a la Gran Final del Exatlón.jpg
3 Liliana y Valeria son las primeras en enfrentarse.jpg
3 Valeria, Fogel, Liliana y Andrés son los mejores atletas que lucharán por el trofeo.jpg
4 Deben ganar 3 de 5 carreras para poder llevarse la victoria de la noche.jpg
5 Triple Jumper es la que se lleva los primeros 3 puntos y gana la primera carrera.jpg
6 Posteriormente se enfrentan Andrés y Fogel en el circuito del Crossfit.jpg
7 A Fogel se le da el primer tiro y gana el primer punto.jpg
8 Pero el chongo jurásico se pone a la par con su primer punto.jpg
9 Raptor es quien se lleva el primer triunfo de la serie con 3 puntos.jpg
10 La segunda serie se lleva a cabo en el Circuito del Deshuesadero.jpg
11 Valeria es quien escogió la pista y busca ganar la segunda serie.jpg
12 Luego de un reñido duelo en línea de tiro, Black Belt entrega el primer punto.jpg
13 Triple Jumper da su mejor esfuerzo pero se le dificulta el tiro contra losetas.jpg
14 Valeria demuestra ser dominante y se lleva los 3 puntos ganando la segunda serie.jpg
15 Es el turno de Fogel y Andrés en la serie.jpg
16 Raptor entrega su primer punto con tiro de boleadoras.jpg
17 Fogel no se queda atrás y entrega su punto en la segunda carrera.jpg
18 Raptor se lleva la segunda serie contra Fogel.jpg
19 Valeria y Liliana se enfrentan de nuevo y van empates 1 a 1 en cada serie.jpg
20 Valeria hace su mejor esfuerzo en la carrera.jpg
21 Es Triple Jumper quien se lleva la tercera serie y tiene ventaja sobre Black Belt.jpg
22 Fogel y Raptor corren en un emocionante duelo definitvo.jpg
23 Veliraptor gana las primeras dos carreras y se encuentra más cerca del trofeo.jpg
24 Fogel se recupera y gana la serie.jpg
25 La competencia se pone cardíaca y cada vez más reñida.jpg
26 La competencia sigue y Lili y Vale lo dan todo para levantar el trofeo.jpg
28 Se vive una final llena de emoción donde cualquiera puede ganar.jpg
27 Triple Jumper se convierte en la campeona de Exatlón.jpg
30 Andrés logra vencer y se convierte en el campeón definitivo de Exatlón México.jpg
30 Andrés y Liliana levantan el grandioso trofeo del Exatlón.jpg
1 Llegamos a la Gran Final del Exatlón.jpg
3 Liliana y Valeria son las primeras en enfrentarse.jpg
3 Valeria, Fogel, Liliana y Andrés son los mejores atletas que lucharán por el trofeo.jpg
4 Deben ganar 3 de 5 carreras para poder llevarse la victoria de la noche.jpg
5 Triple Jumper es la que se lleva los primeros 3 puntos y gana la primera carrera.jpg
6 Posteriormente se enfrentan Andrés y Fogel en el circuito del Crossfit.jpg
7 A Fogel se le da el primer tiro y gana el primer punto.jpg
8 Pero el chongo jurásico se pone a la par con su primer punto.jpg
9 Raptor es quien se lleva el primer triunfo de la serie con 3 puntos.jpg
10 La segunda serie se lleva a cabo en el Circuito del Deshuesadero.jpg
11 Valeria es quien escogió la pista y busca ganar la segunda serie.jpg
12 Luego de un reñido duelo en línea de tiro, Black Belt entrega el primer punto.jpg
13 Triple Jumper da su mejor esfuerzo pero se le dificulta el tiro contra losetas.jpg
14 Valeria demuestra ser dominante y se lleva los 3 puntos ganando la segunda serie.jpg
15 Es el turno de Fogel y Andrés en la serie.jpg
16 Raptor entrega su primer punto con tiro de boleadoras.jpg
17 Fogel no se queda atrás y entrega su punto en la segunda carrera.jpg
18 Raptor se lleva la segunda serie contra Fogel.jpg
19 Valeria y Liliana se enfrentan de nuevo y van empates 1 a 1 en cada serie.jpg
20 Valeria hace su mejor esfuerzo en la carrera.jpg
21 Es Triple Jumper quien se lleva la tercera serie y tiene ventaja sobre Black Belt.jpg
22 Fogel y Raptor corren en un emocionante duelo definitvo.jpg
23 Veliraptor gana las primeras dos carreras y se encuentra más cerca del trofeo.jpg
24 Fogel se recupera y gana la serie.jpg
25 La competencia se pone cardíaca y cada vez más reñida.jpg
26 La competencia sigue y Lili y Vale lo dan todo para levantar el trofeo.jpg
28 Se vive una final llena de emoción donde cualquiera puede ganar.jpg
27 Triple Jumper se convierte en la campeona de Exatlón.jpg
30 Andrés logra vencer y se convierte en el campeón definitivo de Exatlón México.jpg
30 Andrés y Liliana levantan el grandioso trofeo del Exatlón.jpg

Contenido relacionado