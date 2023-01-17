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FOTOS | Resumen por el Pase All Star del Exatlón 16 enero 2023.

El Parejita López y Lino Muñoz regresan por la revancha a Exatlón y buscan su boleto a la temporada All Star. Famosos y Contendientes juegan por la Villa 360.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia la semana 16 y con ella la batalla por el pase al Exatlón All Star.jpg
2 Llega el Parejita López a buscar su lugar y ser parte de la siguiente temporada.jpg
3 Parejita viene por la revancha ya que en su temporada se fue por lesión.jpg
4 Llega Lino Muñoz, olímpico mexicano que busca una nueva oportunidad.jpg
5 Lino viene a quitarse la espinita y dejar atrás su injusta salida.jpg
6 Lino se enfrenta al Circuit Dorado del Exatlón.jpg
7 El atleta de Bádminton pasa con cuidado pero seguro por la pista.jpg
8 Parejita no se queda atrás y va al parejo que Lino.jpg
9 Es Lino quien toma un poco más de ventaja en la carrera.jpg
10 Parejita quiere demostrar que aún puede ser bueno en Exatlón.jpg
11 El futbolista realiza buenos tiros con la empanada.jpg
12 Pero Lino se adapta mejor y demuestra tener un buen tiro de poder.jpg
13 Es Lino quien toma la delantera y terminan ganando la primera serie por el ticker All Star.jpg
14 La noche está lista para la batalla por la Villa 360.jpg
15 Rosique anunca a la ganadora de la última playera dorada de la temporada.jpg
16 Lili rompió un nuevo récord semanal con 27 victorias.jpg
17 En el primer duelo sale Black Charro quien se atrasa en el Circuito del Submarino.jpg
18 Al Rockstar Jurásico se le complica un poco el tiro pero entrega el primer punto a su equipo.jpg
19 Lili trae una excelente racha y no quiere perderla.jpg
20 Pero es Fashion Anaconda quien logra mejores lanzamientos y entrega punto a Famosos.jpg
21 A Pato se le complica el tiro con Pinos.jpg
22 Yeah Baby, Dragón Rojo da el segundo punto rojo.jpg
23 Estpehanie da lo mejor en la línea de tiro.jpg
24 Triple Jumper mejora el disparo y le gana a su rival.jpg
25 Fogel sale con todo de la alberca.jpg
26 Súper Nova Titánica entrega el tercer punto a Famosos.jpg
27 Azules no quieren perder la Vila 360.jpg
28 La competencia se pone reñida entre Omar y Pato, pero el rojo logra el punto.jpg
29 Josué estuvo On Fire durante el juego y entrega el punto de la victoria.jpg
30 Famosos recuperan la Villa 360 del Exatlón.jpg
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1 Inicia la semana 16 y con ella la batalla por el pase al Exatlón All Star.jpg
2 Llega el Parejita López a buscar su lugar y ser parte de la siguiente temporada.jpg
3 Parejita viene por la revancha ya que en su temporada se fue por lesión.jpg
4 Llega Lino Muñoz, olímpico mexicano que busca una nueva oportunidad.jpg
5 Lino viene a quitarse la espinita y dejar atrás su injusta salida.jpg
6 Lino se enfrenta al Circuit Dorado del Exatlón.jpg
7 El atleta de Bádminton pasa con cuidado pero seguro por la pista.jpg
8 Parejita no se queda atrás y va al parejo que Lino.jpg
9 Es Lino quien toma un poco más de ventaja en la carrera.jpg
10 Parejita quiere demostrar que aún puede ser bueno en Exatlón.jpg
11 El futbolista realiza buenos tiros con la empanada.jpg
12 Pero Lino se adapta mejor y demuestra tener un buen tiro de poder.jpg
13 Es Lino quien toma la delantera y terminan ganando la primera serie por el ticker All Star.jpg
14 La noche está lista para la batalla por la Villa 360.jpg
15 Rosique anunca a la ganadora de la última playera dorada de la temporada.jpg
16 Lili rompió un nuevo récord semanal con 27 victorias.jpg
17 En el primer duelo sale Black Charro quien se atrasa en el Circuito del Submarino.jpg
18 Al Rockstar Jurásico se le complica un poco el tiro pero entrega el primer punto a su equipo.jpg
19 Lili trae una excelente racha y no quiere perderla.jpg
20 Pero es Fashion Anaconda quien logra mejores lanzamientos y entrega punto a Famosos.jpg
21 A Pato se le complica el tiro con Pinos.jpg
22 Yeah Baby, Dragón Rojo da el segundo punto rojo.jpg
23 Estpehanie da lo mejor en la línea de tiro.jpg
24 Triple Jumper mejora el disparo y le gana a su rival.jpg
25 Fogel sale con todo de la alberca.jpg
26 Súper Nova Titánica entrega el tercer punto a Famosos.jpg
27 Azules no quieren perder la Vila 360.jpg
28 La competencia se pone reñida entre Omar y Pato, pero el rojo logra el punto.jpg
29 Josué estuvo On Fire durante el juego y entrega el punto de la victoria.jpg
30 Famosos recuperan la Villa 360 del Exatlón.jpg
1 Inicia la semana 16 y con ella la batalla por el pase al Exatlón All Star.jpg
2 Llega el Parejita López a buscar su lugar y ser parte de la siguiente temporada.jpg
3 Parejita viene por la revancha ya que en su temporada se fue por lesión.jpg
4 Llega Lino Muñoz, olímpico mexicano que busca una nueva oportunidad.jpg
5 Lino viene a quitarse la espinita y dejar atrás su injusta salida.jpg
6 Lino se enfrenta al Circuit Dorado del Exatlón.jpg
7 El atleta de Bádminton pasa con cuidado pero seguro por la pista.jpg
8 Parejita no se queda atrás y va al parejo que Lino.jpg
9 Es Lino quien toma un poco más de ventaja en la carrera.jpg
10 Parejita quiere demostrar que aún puede ser bueno en Exatlón.jpg
11 El futbolista realiza buenos tiros con la empanada.jpg
12 Pero Lino se adapta mejor y demuestra tener un buen tiro de poder.jpg
13 Es Lino quien toma la delantera y terminan ganando la primera serie por el ticker All Star.jpg
14 La noche está lista para la batalla por la Villa 360.jpg
15 Rosique anunca a la ganadora de la última playera dorada de la temporada.jpg
16 Lili rompió un nuevo récord semanal con 27 victorias.jpg
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18 Al Rockstar Jurásico se le complica un poco el tiro pero entrega el primer punto a su equipo.jpg
19 Lili trae una excelente racha y no quiere perderla.jpg
20 Pero es Fashion Anaconda quien logra mejores lanzamientos y entrega punto a Famosos.jpg
21 A Pato se le complica el tiro con Pinos.jpg
22 Yeah Baby, Dragón Rojo da el segundo punto rojo.jpg
23 Estpehanie da lo mejor en la línea de tiro.jpg
24 Triple Jumper mejora el disparo y le gana a su rival.jpg
25 Fogel sale con todo de la alberca.jpg
26 Súper Nova Titánica entrega el tercer punto a Famosos.jpg
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28 La competencia se pone reñida entre Omar y Pato, pero el rojo logra el punto.jpg
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