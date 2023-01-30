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FOTOS | Resumen por pase a la Semifinal del Exatlón 30 enero 2023.

Atletas Rojos y Azules conviven juntos en la Villa 360 de cara a la Gran Final del Exatlón. Inicia la lucha entre los atletas para pasar a la semifinal.

Por: Redacción Azteca UNO

La semana final del Exatlón arranca y Rosique prepara una sorpresa.
2 Rojos y Azules no saben lo que les espera.jpg
3 De pronto en la pantalla aparecen los familiares de los deportistas.jpg
4 La hermana de Lili se hace presente en la competencia.jpg
5 La mamá de Josué está feliz de ver al Dragón Rojo.jpg
6 Estephanie no puede evitar romper en llanto al ver a su papá.jpg
7 Fogel recibe con gran cariño a su mamá.jpg
8 Valeria se conmueve al ver a su mamá.jpg
9 A este gran momento solo faltaron los familiares de Pato y Tzasna.jpg
10 Triple Jumper sale al primer play off de la semana.jpg
11 Tzasna quiere ganar para ahorrarse correr en los próximos días y ser semifinalista.jpg
12 Triple Jumper gana la primera carrera.jpg
13 Interceptor derrota a Valeria en la segunda carrera.jpg
14 Lili pierde su primera vida en la tercera carrera contra Estephanie.jpg
15 Tzasna queda con una vida al ser derrotada por Black Belt Payén.jpg
16 A Valeria se le da el tiro con boleadora y vence a Liliana.jpg
17 Al final se la juegan Valeria y Estephanie.jpg
18 Black Belt gana y se convierte en la primera semifinalista.jpg
19 Llega el turno de los hombres y Josué pierde su primera vida contra Pato.jpg
20 Raptor va con todo en el circuito para obtener su pase a la semifinal.jpg
21 Fogel quiere demostrar que puede ganarse su lugar en la última semana.jpg
22 Flying Fogel pierde su primera vida contra Raptor.jpg
23 Josué va contra Andrés y el atleta rojo se queda con una vida.jpg
24 Pato eligió el tiro de este circuito y se enfrenta contra Fogel.jpg
25 Malibú vence y deja con una vida a Fogel.jpg
26 Black Charro vence a Pato en zona de tira.jpg
27 La competencia va pareja entre azules y rojos.jpg
28 Veloci vuelve a entregar punto y el marcador de coloca a favor de los azules.jpg
29 Fogel entrega el punto de la victoria a su equipo.jpg
30 Pato gana el pase a la Semifinal del Exatlón.jpg
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La semana final del Exatlón arranca y Rosique prepara una sorpresa.
2 Rojos y Azules no saben lo que les espera.jpg
3 De pronto en la pantalla aparecen los familiares de los deportistas.jpg
4 La hermana de Lili se hace presente en la competencia.jpg
5 La mamá de Josué está feliz de ver al Dragón Rojo.jpg
6 Estephanie no puede evitar romper en llanto al ver a su papá.jpg
7 Fogel recibe con gran cariño a su mamá.jpg
8 Valeria se conmueve al ver a su mamá.jpg
9 A este gran momento solo faltaron los familiares de Pato y Tzasna.jpg
10 Triple Jumper sale al primer play off de la semana.jpg
11 Tzasna quiere ganar para ahorrarse correr en los próximos días y ser semifinalista.jpg
12 Triple Jumper gana la primera carrera.jpg
13 Interceptor derrota a Valeria en la segunda carrera.jpg
14 Lili pierde su primera vida en la tercera carrera contra Estephanie.jpg
15 Tzasna queda con una vida al ser derrotada por Black Belt Payén.jpg
16 A Valeria se le da el tiro con boleadora y vence a Liliana.jpg
17 Al final se la juegan Valeria y Estephanie.jpg
18 Black Belt gana y se convierte en la primera semifinalista.jpg
19 Llega el turno de los hombres y Josué pierde su primera vida contra Pato.jpg
20 Raptor va con todo en el circuito para obtener su pase a la semifinal.jpg
21 Fogel quiere demostrar que puede ganarse su lugar en la última semana.jpg
22 Flying Fogel pierde su primera vida contra Raptor.jpg
23 Josué va contra Andrés y el atleta rojo se queda con una vida.jpg
24 Pato eligió el tiro de este circuito y se enfrenta contra Fogel.jpg
25 Malibú vence y deja con una vida a Fogel.jpg
26 Black Charro vence a Pato en zona de tira.jpg
27 La competencia va pareja entre azules y rojos.jpg
28 Veloci vuelve a entregar punto y el marcador de coloca a favor de los azules.jpg
29 Fogel entrega el punto de la victoria a su equipo.jpg
30 Pato gana el pase a la Semifinal del Exatlón.jpg
La semana final del Exatlón arranca y Rosique prepara una sorpresa.
2 Rojos y Azules no saben lo que les espera.jpg
3 De pronto en la pantalla aparecen los familiares de los deportistas.jpg
4 La hermana de Lili se hace presente en la competencia.jpg
5 La mamá de Josué está feliz de ver al Dragón Rojo.jpg
6 Estephanie no puede evitar romper en llanto al ver a su papá.jpg
7 Fogel recibe con gran cariño a su mamá.jpg
8 Valeria se conmueve al ver a su mamá.jpg
9 A este gran momento solo faltaron los familiares de Pato y Tzasna.jpg
10 Triple Jumper sale al primer play off de la semana.jpg
11 Tzasna quiere ganar para ahorrarse correr en los próximos días y ser semifinalista.jpg
12 Triple Jumper gana la primera carrera.jpg
13 Interceptor derrota a Valeria en la segunda carrera.jpg
14 Lili pierde su primera vida en la tercera carrera contra Estephanie.jpg
15 Tzasna queda con una vida al ser derrotada por Black Belt Payén.jpg
16 A Valeria se le da el tiro con boleadora y vence a Liliana.jpg
17 Al final se la juegan Valeria y Estephanie.jpg
18 Black Belt gana y se convierte en la primera semifinalista.jpg
19 Llega el turno de los hombres y Josué pierde su primera vida contra Pato.jpg
20 Raptor va con todo en el circuito para obtener su pase a la semifinal.jpg
21 Fogel quiere demostrar que puede ganarse su lugar en la última semana.jpg
22 Flying Fogel pierde su primera vida contra Raptor.jpg
23 Josué va contra Andrés y el atleta rojo se queda con una vida.jpg
24 Pato eligió el tiro de este circuito y se enfrenta contra Fogel.jpg
25 Malibú vence y deja con una vida a Fogel.jpg
26 Black Charro vence a Pato en zona de tira.jpg
27 La competencia va pareja entre azules y rojos.jpg
28 Veloci vuelve a entregar punto y el marcador de coloca a favor de los azules.jpg
29 Fogel entrega el punto de la victoria a su equipo.jpg
30 Pato gana el pase a la Semifinal del Exatlón.jpg

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