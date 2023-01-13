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FOTOS | Resumen primer duelo por Supervivencia Exatlón 13 enero 2023.

Revive en fotos los momentos más emocionantes del inicio de la serie por la Supervivencia del Exatlón. ¡Fue una batalla Colosal entre Rojos y Azules!

Por: Redacción Azteca UNO

Exatlón Rosique
Exatlón México temporada 6 duelo supervivencia
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