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FOTOS | Resumen última Supervivencia del Exatlón 27 enero 2023.

Los atletas se enfrentaron en una intensa batalla por la ventaja y posteriormente fueron al límite en el primer capítulo de la última Supervivencia de Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

En la recta final del Exatlón los atletas se enfrentaron en una intensa batalla.
Los atletas lucharon por una importante ventaja para el primer capítulo de la última Supervivencia del Exatlón.
Omar Esparza obtuvo el primer punto de la batalla por la ventaja.
¡Liliana salió a competir con toda la actitud!
Estephanie estaba dispuesta a vencer a su rival.
Fue una carrera emocionante entre dos atletas muy fuertes.
Lili logró empatar el marcador 1 a 1 en la batalla por la ventaja del Exatlón.
Pato enfrentó a uno de los hombres más fuertes del equipo Rojo.
Josué no estaba dispuesto a dar tregua.
Pato logró dar la vuelta al marcador.
Liliana salió a competir una vez más, en esta ocasión contra Tzas.
Los atletas jugaron en uno de los circuitos más extremos del Exatlón.
Los Rojos remontaron poco a poco y tomaron la delantera.
Tzasna consiguió el punto del triunfo para su equipo.
Una batalla más iniciaba: el primer capítulo de la última serie por la Supervivencia del Exatlón.
Josué y Andrés fueron los primeros en recorrer el circuito submarino.
Josué iba muy parejo con Andrés.
Andrés se quedó con el primer punto para Contendientes.
Liliana salió a correr por sus compañeros.
Tzasna logró poner el marcador uno a uno.
¡Gran carrera de ‘Fashion Anaconda’!
Pato consiguió un par de puntos para Contendientes.
Liliana no dejó de luchar por su equipo.
Omar hizo un gran esfuerzo en el circuito.
Andrés enfrentó a Black Charro.
Omar Esparza venció a Andrés y daba esperanza a su equipo.
Estephanie iba por la remontada roja al entregar el cuarto punto.
Fogel fue el encargado de obtener el punto de la victoria contra Omar.
¡El equipo Azul conquistó el primer capítulo de la última serie por la Supervivencia del Exatlón!
Con este triunfo, los Azules mantienen a salvo a uno de sus atletas.
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En la recta final del Exatlón los atletas se enfrentaron en una intensa batalla.
Los atletas lucharon por una importante ventaja para el primer capítulo de la última Supervivencia del Exatlón.
Omar Esparza obtuvo el primer punto de la batalla por la ventaja.
¡Liliana salió a competir con toda la actitud!
Estephanie estaba dispuesta a vencer a su rival.
Fue una carrera emocionante entre dos atletas muy fuertes.
Lili logró empatar el marcador 1 a 1 en la batalla por la ventaja del Exatlón.
Pato enfrentó a uno de los hombres más fuertes del equipo Rojo.
Josué no estaba dispuesto a dar tregua.
Pato logró dar la vuelta al marcador.
Liliana salió a competir una vez más, en esta ocasión contra Tzas.
Los atletas jugaron en uno de los circuitos más extremos del Exatlón.
Los Rojos remontaron poco a poco y tomaron la delantera.
Tzasna consiguió el punto del triunfo para su equipo.
Una batalla más iniciaba: el primer capítulo de la última serie por la Supervivencia del Exatlón.
Josué y Andrés fueron los primeros en recorrer el circuito submarino.
Josué iba muy parejo con Andrés.
Andrés se quedó con el primer punto para Contendientes.
Liliana salió a correr por sus compañeros.
Tzasna logró poner el marcador uno a uno.
¡Gran carrera de ‘Fashion Anaconda’!
Pato consiguió un par de puntos para Contendientes.
Liliana no dejó de luchar por su equipo.
Omar hizo un gran esfuerzo en el circuito.
Andrés enfrentó a Black Charro.
Omar Esparza venció a Andrés y daba esperanza a su equipo.
Estephanie iba por la remontada roja al entregar el cuarto punto.
Fogel fue el encargado de obtener el punto de la victoria contra Omar.
¡El equipo Azul conquistó el primer capítulo de la última serie por la Supervivencia del Exatlón!
Con este triunfo, los Azules mantienen a salvo a uno de sus atletas.
En la recta final del Exatlón los atletas se enfrentaron en una intensa batalla.
Los atletas lucharon por una importante ventaja para el primer capítulo de la última Supervivencia del Exatlón.
Omar Esparza obtuvo el primer punto de la batalla por la ventaja.
¡Liliana salió a competir con toda la actitud!
Estephanie estaba dispuesta a vencer a su rival.
Fue una carrera emocionante entre dos atletas muy fuertes.
Lili logró empatar el marcador 1 a 1 en la batalla por la ventaja del Exatlón.
Pato enfrentó a uno de los hombres más fuertes del equipo Rojo.
Josué no estaba dispuesto a dar tregua.
Pato logró dar la vuelta al marcador.
Liliana salió a competir una vez más, en esta ocasión contra Tzas.
Los atletas jugaron en uno de los circuitos más extremos del Exatlón.
Los Rojos remontaron poco a poco y tomaron la delantera.
Tzasna consiguió el punto del triunfo para su equipo.
Una batalla más iniciaba: el primer capítulo de la última serie por la Supervivencia del Exatlón.
Josué y Andrés fueron los primeros en recorrer el circuito submarino.
Josué iba muy parejo con Andrés.
Andrés se quedó con el primer punto para Contendientes.
Liliana salió a correr por sus compañeros.
Tzasna logró poner el marcador uno a uno.
¡Gran carrera de ‘Fashion Anaconda’!
Pato consiguió un par de puntos para Contendientes.
Liliana no dejó de luchar por su equipo.
Omar hizo un gran esfuerzo en el circuito.
Andrés enfrentó a Black Charro.
Omar Esparza venció a Andrés y daba esperanza a su equipo.
Estephanie iba por la remontada roja al entregar el cuarto punto.
Fogel fue el encargado de obtener el punto de la victoria contra Omar.
¡El equipo Azul conquistó el primer capítulo de la última serie por la Supervivencia del Exatlón!
Con este triunfo, los Azules mantienen a salvo a uno de sus atletas.

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