  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Resumen por la última Villa 360 del Exatlón 23 enero 2023.

Contendientes y Famosos se enfrentan por duplas para llevarse un gran premio a casa. Los atletas juegan por la última Villa 360 en la recta final del Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia una nueva semana con nueva dinámica en Exatlón.jpg
2 Los atletas correrán por duplas escogidas al azar.jpg
3 Los ganadores de este enfrentamiento se llevarán una Laptop a casa.jpg
4 Triple Jumper y Valeria tienen una carrera para que una quede eliminada en las duplas.jpg
5 Liliana clasifica a la ronda de dúos con Velociraptor.jpg
6 La primer dupla está conformada por Josué y Tzasná.jpg
7 Estephanie y Black Charro forman otro equipo.jpg
8 Los vencedores son Dragoconda.jpg
9 Veloci y Liliana se enfrentan contra Fogel y Pato.jpg
10 Flying-Malibú se lleva el punto.jpg
11 Ahora azules se enfrentan con la dupla de Dragoconda.jpg
12 Tzasná y Josué se llevan el punto.jpg
13 La dupla de Veloci-Jumper se llevan el siguiente punto y dejan fuera a Black Charro y Estephanie.jpg
14 En la ronda final Dragoconda se enfrentan con la dupla de Andrés y Lili.jpg
15 Son Veloci-Jumper quienes logran la victoria y se llevan el premio.jpg
16 En el mismo circuito de Crossfit los atletas se enfrentan por la última Villa 360.jpg
17 Pato sale contra Josué en la primera carrera.jpg
18 Red Dragón entrega punto para Famosos.jpg
19 Lilia corre contra Valeria y es la azul quien da el segundo punto.jpg
20 El siguiente punto lo coloca Raptor y el marcador queda 2 a 1.jpg
21 Estephanie sale con todo para entregar punto a su equipo.jpg
22 Triple Jumper lo vuelve hacer y vence a su rival en línea de tiro.jpg
23 Flying Fogel logra vencer a Josué en el siguientre duelo.jpg
24 A Anaconda se le da muy bien el circuito del Crossfit.jpg
25 Malibú va contra Black Charro y es punto rojo.jpg
26 Liliana sigue con su buena racha y entrega el 5 a 3.jpg
27 Se viene el duelo de alimañas fantásticas y el punto es para Andrés.jpg
28 Black Charro entrega punto y mantiene la esperanza de los rojos.jpg
29 El último duelo lo llevan Lili y Estephanie.jpg
30 Azules recuperan la Villa 360.jpg
/
1 Inicia una nueva semana con nueva dinámica en Exatlón.jpg
2 Los atletas correrán por duplas escogidas al azar.jpg
3 Los ganadores de este enfrentamiento se llevarán una Laptop a casa.jpg
4 Triple Jumper y Valeria tienen una carrera para que una quede eliminada en las duplas.jpg
5 Liliana clasifica a la ronda de dúos con Velociraptor.jpg
6 La primer dupla está conformada por Josué y Tzasná.jpg
7 Estephanie y Black Charro forman otro equipo.jpg
8 Los vencedores son Dragoconda.jpg
9 Veloci y Liliana se enfrentan contra Fogel y Pato.jpg
10 Flying-Malibú se lleva el punto.jpg
11 Ahora azules se enfrentan con la dupla de Dragoconda.jpg
12 Tzasná y Josué se llevan el punto.jpg
13 La dupla de Veloci-Jumper se llevan el siguiente punto y dejan fuera a Black Charro y Estephanie.jpg
14 En la ronda final Dragoconda se enfrentan con la dupla de Andrés y Lili.jpg
15 Son Veloci-Jumper quienes logran la victoria y se llevan el premio.jpg
16 En el mismo circuito de Crossfit los atletas se enfrentan por la última Villa 360.jpg
17 Pato sale contra Josué en la primera carrera.jpg
18 Red Dragón entrega punto para Famosos.jpg
19 Lilia corre contra Valeria y es la azul quien da el segundo punto.jpg
20 El siguiente punto lo coloca Raptor y el marcador queda 2 a 1.jpg
21 Estephanie sale con todo para entregar punto a su equipo.jpg
22 Triple Jumper lo vuelve hacer y vence a su rival en línea de tiro.jpg
23 Flying Fogel logra vencer a Josué en el siguientre duelo.jpg
24 A Anaconda se le da muy bien el circuito del Crossfit.jpg
25 Malibú va contra Black Charro y es punto rojo.jpg
26 Liliana sigue con su buena racha y entrega el 5 a 3.jpg
27 Se viene el duelo de alimañas fantásticas y el punto es para Andrés.jpg
28 Black Charro entrega punto y mantiene la esperanza de los rojos.jpg
29 El último duelo lo llevan Lili y Estephanie.jpg
30 Azules recuperan la Villa 360.jpg
1 Inicia una nueva semana con nueva dinámica en Exatlón.jpg
2 Los atletas correrán por duplas escogidas al azar.jpg
3 Los ganadores de este enfrentamiento se llevarán una Laptop a casa.jpg
4 Triple Jumper y Valeria tienen una carrera para que una quede eliminada en las duplas.jpg
5 Liliana clasifica a la ronda de dúos con Velociraptor.jpg
6 La primer dupla está conformada por Josué y Tzasná.jpg
7 Estephanie y Black Charro forman otro equipo.jpg
8 Los vencedores son Dragoconda.jpg
9 Veloci y Liliana se enfrentan contra Fogel y Pato.jpg
10 Flying-Malibú se lleva el punto.jpg
11 Ahora azules se enfrentan con la dupla de Dragoconda.jpg
12 Tzasná y Josué se llevan el punto.jpg
13 La dupla de Veloci-Jumper se llevan el siguiente punto y dejan fuera a Black Charro y Estephanie.jpg
14 En la ronda final Dragoconda se enfrentan con la dupla de Andrés y Lili.jpg
15 Son Veloci-Jumper quienes logran la victoria y se llevan el premio.jpg
16 En el mismo circuito de Crossfit los atletas se enfrentan por la última Villa 360.jpg
17 Pato sale contra Josué en la primera carrera.jpg
18 Red Dragón entrega punto para Famosos.jpg
19 Lilia corre contra Valeria y es la azul quien da el segundo punto.jpg
20 El siguiente punto lo coloca Raptor y el marcador queda 2 a 1.jpg
21 Estephanie sale con todo para entregar punto a su equipo.jpg
22 Triple Jumper lo vuelve hacer y vence a su rival en línea de tiro.jpg
23 Flying Fogel logra vencer a Josué en el siguientre duelo.jpg
24 A Anaconda se le da muy bien el circuito del Crossfit.jpg
25 Malibú va contra Black Charro y es punto rojo.jpg
26 Liliana sigue con su buena racha y entrega el 5 a 3.jpg
27 Se viene el duelo de alimañas fantásticas y el punto es para Andrés.jpg
28 Black Charro entrega punto y mantiene la esperanza de los rojos.jpg
29 El último duelo lo llevan Lili y Estephanie.jpg
30 Azules recuperan la Villa 360.jpg

Contenido relacionado