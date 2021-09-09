Exatlón: Regreso del Exaball deja polémica y memes.

La pasión, adrenalina y poder del Exaball llegó a las tierras más exigentes de la pantalla chica. Esta noche, se disputó el primer juego entre Guardianes y Conquistadores, quienes se enfrentaron a un nuevo reto en las playas de Exatlón.

Continúan los exigentes enfrentamientos en las playas de Exatlón

Cardiaca final mixta en Fame Fame de Exatlón.

Se jugaron tres rondas de cinco puntos cada una, donde Antonio Rosique hizo la promesa de entregar una insignia grupal al equipo ganador.

Por si fuera poco, también se puso en juego la pulsera MVP para el hombre o mujer más destacado de la noche.

La primera ronda estuvo dominada por el equipo rojo, quien anotó sus cinco puntos sin dejar tirar a sus rivales de la contienda azul.

El segundo round estuvo más parejo, ya que los Conquistadores anotaron dos canastas. Los esfuerzos no fueron suficientes, ya que los Guardianes se coronaron como campeones en el primer juego de Exaball de la temporada.

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El primer duelo de Exaball de la temporada dejó divertidos memes

Los atletas que destacaron fueron Nataly, Tony y Yeye del equipo rojo, quienes presumieron sus habilidades en el baloncesto.

Yeye, con cuatro anotaciones y gran capacidad de organización, se ganó la primera pulsera MVP de la temporada.

“Fue trabajo en equipo, mi deporte es así, no es solo trabajo de una persona. Todos hicieron un gran trabajo. De esto se trata, lo disfrutamos y todos se vieron muy relajados. Se viene una buena racha”, expresó la atleta especializada en baloncesto, quien dedicó la pulsera a su familia en México.

Las reacciones y memes se hicieron presentes por parte de los internautas, quienes recordaron a Casandra Ascencio, una de las máximas anotadoras en la historia de Exatlón y leyenda en las tierras más queridas por los mexicanos.

Por si fuera poco, los fanáticos también recordaron la pelea entre Keno Martell y Pato Araujo, quienes vivieron un tenso momento en la cuarta temporada Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las risas se hicieron presentes por parte de los cibernautas, quienes crearon los memes más creativos de todo internet.

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Yo viendo a todos los rojos disfrutar el juego jajaja😍 los amo guardianes



#EnExaballYo pic.twitter.com/yyTVOKtfvo — ✨MAREA 🌊✨ (@SoleSurvivoor) September 9, 2021

Los rojifans la temporada pasada cada que jugaban Exaball // Los rojifans esta temporada jugando Exaball con 3 basquetbolistas #EnExaballYo pic.twitter.com/5QsgVAxXqe — 👽✨ (@_owr__) September 9, 2021