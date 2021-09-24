Exatlón: Heber recuerda con tristeza final perdida contra Heliud. (VIDEO)

Heber ha sido recibido con los brazos abiertos en el equipo rojo, pero es necesario que se adapte al campamento y a los cirtuitos de Exatlón México, pues aunque ha tenido victorias, el deportista recuerda con mucha tristeza la final perdida contra Heliud.

Heber Gallegos tiene la firme decisión de regresar esta vez a ganar el reality show más demandante, así que viene con la intención de levantar el trofeo final de esta contienda, pues esta vez no dejará que su mente le gane.

El atleta de 29 años confesó que se quedó con esa espinita clavada de "tantito a nada" y que muchas personas que vieron la final de la tercera temporada, le decían que él debía de haberse llevado el triunfo.

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HEBER regresó a ganar el Exatlón, él viene con la intensión de levantar el trofeo final de esta contienda, esta vez no dejará que su mente le gane. ⚡🟥👊#ConFortalezaYo 📲 Ve aquí 𝘼𝙯𝙩𝙚𝙘𝙖 𝙐𝙉𝙊 en vivo y GRATIS 🔥 ➡ https://t.co/pTWp6Gsqxk pic.twitter.com/Q2JP49q5IP — Exatlón México (@ExatlonMx) September 24, 2021

Herber no olvida el punto con el que le ganó Heliud

Heber recordó que cuando Helid le hizo un punto que le arrebató la victoria, sintió un gran alivio en su corazón, pues ya queria terminar la aventura en las playas y tierras más demandantes de República Dominicana.

Sin embargo, el deportista de alto rendimiento recordó que ya estando fuera, la gente le dijo que juraban que él era el campeón, pero dejó que la mente le ganara cuando pudo haber sido campeón.

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