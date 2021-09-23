Exatlón: Conquistadores arremeten contra Heber Gallegos. (VIDEO)

Heber Gallegos regresó como refuerzo a Exatlón: Guardianes vs Conquistadores tras la dolorosa salida de Alex Alpuche en el reality show más exigente del planeta.

Recordemos que, el también conocido como Thunder, hizo su debut en la tercera temporada de Exatlón, donde se enfrentó a una reñida final contra Heliud Pulido.

Sin embargo, los Conquistadores consideran que Heber Gallegos no está dando su mayor esfuerzo en esta quinta temporada de nuestro reality show.

Fue en el reciente circuito por la insignia varonil, donde el velocista se mostró más lento de lo normal, haciendo creer que no está dando su 100 por ciento en una de las ediciones más esperadas de Exatlón.

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¿Qué piensa el equipo azul sobre el rendimiento de Heber Gallegos?

David Juárez La Bestia tomó la palabra frente a sus compañeros en la fortaleza, donde expresó que conoce a la perfección las estrategias de Heber Gallegos.

“Yo conozco bastante bien a Heber, lo vi correr tranquilo, pienso que no estaba corriendo con todo porque sé cómo es, le gusta jugar inteligente y guardarse en circuitos”, expresó el yucateco sobre el bajo rendimiento de Thunder.

Tanya es otra de las atletas que ha notado el supuesto bajo rendimiento de su contrincante del equipo rojo.

“Cuando quiere le mete y cuando no, no… porque ayer sí fue muy rápido, él es velocista, sabe qué llevar la rodilla arriba es vital”, expresó la tapatía.

“Quiere probar su rodilla también”, aseguró Yareli sobre la supuesta estrategia del chihuahuense para eliminar a sus rivales.

Según los integrantes de Conquistadores, Heber Gallegos está guardando su condición física para las competencias más importantes, por ejemplo, el juego por la fortaleza y los juegos de la supervivencia.

Además, el atleta de Guardianes podría estar guardando su energía para llegar a la Gran Final tal como en la tercera temporada del reality show más exigente del mundo.

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