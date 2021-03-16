Exatlón: Javi Márquez regresa a la contienda tras vencer a Aristeo Cázares en trepidante y épico duelo.

La semana número 29 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con inesperadas noticias para tus atletas favoritos. La salida de Dan Noyola por contundente lesión en la nariz, provocó inesperados cambios en el reality show más querido por los mexicanos.

Y es que, la máxima autoridad Antonio Rosique, anunció la llegada de un nuevo reemplazo para ocupar el lugar del también conocido como ‘Relámpago’.

Javi Márquez y Aristeo Cázares, recientes eliminados de Exatlón, fueron elegidos para batirse en un trepidante duelo y ganarse un sólido lugar en la competencia más exigente del mundo.

Los poderosos atletas se enfrentaron a un duelo a 5 puntos sin vidas, momento que emocionó a millones de televidentes en casa.

Ambas leyendas de Exatlón, nos regalaron un inolvidable duelo que puso a prueba su temple, fuerza y múltiples habilidades deportivas.

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Javi Márquez regresa a Exatlón: Titanes vs Héroes para sustituir a Dan Noyola

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ras un intenso duelo contra el ‘Aguileón’, Javi Márquez se integró nuevamente a la temporada más cardíaca de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Una vez en la ceremonia, ‘Big Papi’ agradeció a la máxima autoridad Antonio Rosique por esta nueva oportunidad de seguir dominando las playas de República Dominicana.

Estoy muy feliz y contento. Sabía que me iba a enfrentar a mi gran rival Aristeo. Sabía que no iba a ser nada fácil porque siempre me lleva al límite

“Amanecí con ganas de ganar y divertirme, afortunadamente el tiro se me dio. Agradezco por esta oportunidad y espero que Dan esté muy bien; que se recupere pronto”, concluyó el modelo fitness deseándole las mejores vibras al reciente eliminado por lesión Dan Noyola.

Ahora, Javi Márquez tiene una nueva oportunidad de convertirse en finalista en la temporada más cardíaca de Exatlón. Por si fuera poco, múltiples admiradores gritaron de alegría, pues confesaron que ‘Súper Papá’ merece llegar a la última semana del querido reality show.

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