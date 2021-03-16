Exatlón: Dan Noyola abandona la competencia tras fractura de nariz; así se definirá a su sustituto.

Las tierras y playas más demandantes de la televisión se despiden de Dan Noyola, quien abandona la competencia tras sufrir una fractura en la nariz durante la Batalla por la Supervivencia.

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La máxima autoridad, Antonio Rosique, informó que con base en el diagnóstico de los médicos se determinó que el ciclista tiene que dejar República Dominicana para someterse a una operación de emergencia.

"Todo el respeto por lo que has luchado desde el principio, los médicos han estado analizando todas las opciones y desafortunadamente tienes que salir de la competencia. Primero está tu integridad física y tu salud. Recupérate amigo, un abrazo a la distancia", señaló.

La reacción del atleta fue de tristeza, pues reveló que esta es la tercera vez que deja sus sueños por una lesión; sin embargo, dejó claro que dará la vuelta a la página y se enfocará en regresar más fuerte que nunca.

"Siempre me he preguntado el por qué de las cosas, quizá nunca tenga la respuesta, pero tengo que avanzar e ir hacia adelante", sentenció el atleta.

Quien ocupará su lugar será el ganador de una carrera a cinco puntos entre los últimos dos eliminados de la competición, Javi Márquez y Aristeo Cázares, quienes aún tienen hambre de triunfo.

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