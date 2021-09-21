KEVIN CERDA

Edad: 27 años.

Sonora.

Disciplina: Gimnasia.

Inició la gimnasia a los 4 años y se especializó en el caballo.

Pertenece a la Selección Nacional.

Vivió en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) hasta que llegó la pandemia, por lo que tuvo que poner un gimnasio en su casa para seguir entrenando durante el confinamiento.

Hace un año, el gimnasta sufrió una lesión importante en el hombro que lo llevó a una cirugía.

Ha participado en:

- Juegos Panamericanos.

- Juegos Centroamericanos en los años 2014 y 2018.

También participó en Olimpiadas Nacionales (medalla de plata año 2012. Medallas: 1 oro y 4 plata. Año 2013) y Copas del mundo donde ganó una medalla de bronce (Portugal 2018)

Además obtuvo el lugar 23 en el campeonato mundial de gimnasia en el año 2017 en la categoría All Around.

Fue eliminado en la séptima semana de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.