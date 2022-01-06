Exatlón: Los mejores memes que dejó el romance de Tanya y Ramiro.

No cabe duda que el amor llegó a la quinta temporada de Exatlón México, esto a través de Tanya y Ramiro, pues los participantes de Conquistadores ya se dieron cuenta de la gran química y atracción de sus compañeros. Además, esta nueva pareja dio gran inspiración a los tuiteros para crear divertidos memes.

En su momento, Macky y Yusef hablaron de la relación que comienza a nacer entre los dos atletas, pues han notado miradas especiales, coqueteos, abrazos y una actitud amorosa entre ambos que no se les ve a ninguno de los dos con algún deportista más.

La Amazona destacó que le encantan las parejas que se han dado en Exatlón, pues el reality show más demandante da la oportunidad de conocer a las personas como realmente son, pues sacan su mejor versión, pero al mismo tiempo, todos sus defectos. De esta manera, realmente pueden conocer a la persona ideal.

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Surge el amor entre Tanya y Ramiro en Exatlón

Tanya y Ramiro ya hablaron en las playas y tierras más demandantes respecto a su gran amor que está naciendo tras un largo periodo de convivencia y competencia en República Dominicana.

"Vivir juntos, correr los circuitos juntos... te hace dearrollar ciertas relaciones", aseguró Ramiro, quien también admitió a Yusef que "la chaparra" le gusta mucho físicamente.

Por su parte, Tanya dijo que el atleta tiene la cualidad de saber escuchar y también le llama mucho la atención.

Emilio viendo que Tanya ya le bajó al Ramiro:#MedallaColosal pic.twitter.com/75QTPUhYiZ — Pancha (@tqmkenomartell) January 6, 2022

"Es algo que no tenía contemplado y ha sido muy raro", dijo la atleta, quien al parecer, ya recibió una petición para establecer una relación amorosa, pues Ramiro ya le confesó que le gusta. Todo esto ocurrió en una plática íntima entre ellos dos solos en las playas y tierras más demandantes.

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