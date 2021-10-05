Exatlón: ‘La Bestia’ y Marysol protagonizan tierno ‘beso’. (VIDEO)

Desde la primera temporada de Exatlón México, los atletas han mostrado su buen nivel deportivo y una gran capacidad para superar retos y adversidades.

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Además del plano deportivo, el personal también es fundamental para los atletas, pues algunos han llevado su relación profesional a otro nivel con amistades y relaciones sentimentales.

Casandra Ascencio y Christian Anguiano; Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, son algunos de los atletas que quedaron completamente flechados en el reality deportivo.

Esta quinta temporada no fue la excepción; David Juárez y Marysol Cortés sorprendieron con su conexión y complicidad; sin duda una amistad que se ha consolidado en las tierras y playas más demandantes.

El tierno ‘beso’ entre Marysol y La Bestia

Todo inició cuando la futbolista celebró su victoria en la Ruta de los Campeones al lado de La Bestia, pues se abrazaron efusivamente.

Luego vino lo mejor en la Batalla por la Fortaleza, cuando el marcador entre Guardianes y Conquistadores estaba 6-8 a favor del equipo azul.

La Bestia corrió contra Jahir Ocampo en una carrera en la que ganó con autoridad, por lo que acercó tiernamente su nariz a la de Sol Cortés, protagonizando uno de los mejores momentos de la temporada.

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